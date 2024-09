šport

FOTO: Mladi Gliha poskrbel za veselje nogometašev Krke

14.9.2024 | 09:30 | R. N.

Novo mesto - Čeprav so imeli nogometaši Krke terensko premoč in sprožili več strelov proti vratom Ilirije, so dosegli le en zadetek. A ta je bil dovolj, da so v tej sezoni slavili prvo zmago pred domačimi navijači. Junak srečanja na igrišču z umetno travo je bil Mark Gliha, ki je z glavo zadel v 66. minuti.

Mark Gliha je obrambi gostov povzročal veliko preglavic. V 66. minuti pa je dosegel tudi odločilen zadetek.

Obe ekipi sta previdno vstopili v tekmo. Po začetnem otipavanju so prvi zapretili domači. Hitri Gliha je prodrl po levi strani in podal v sredino, žoga pa je po odbojih prišla do Tilna Kovačiča, ki je brez oklevanja s kakšnih osmih metrov hitro sprožil, a za malo zgrešil vrata. Nekaj trenutkov kasneje so imeli Novomeščani še lepšo priložnost za zadetek. Tokrat je bil v vlogi podajalca Kovačič, ki je dobro opazil, da iz ozadja prihaja Vinko Bićanić, ki je bil prehiter za obrambo gostov. Prišel je do odprtega strela iz kakšnih šestih metrov, vendar se je izkazal vratar Ilirije. Mreža Ljubljančanov se je zatresla proti koncu polčasa, vendar gol ni veljal, saj je bil Kovačič v prepovedanem položaju.

Tilen Kovačič je imel kar nekaj priložnosti za zadetek, a se med strelce ni vpisal.

Trener Krke Adnan Zildžović je v drugem polčasu opravil nekaj menjav. Namesto Kovačiča je vstopil Ricard Fernandez Betriu, Nika Pirca pa je zamenjal Nace Koprivnik. Oba sta zelo poživila igro Novomeščanov. Prav Pirc je bil podajalec pri zmagovitem zadetku. Z desne strani je poslal natančen predložek, v sendviču branilcev Ilirije pa se je najbolje znašel 20-letni Gliha, ki je z glavo mojstrsko zadel za veselje domačih.

Gostje so se po prejetem zadetku nekoliko bolj odprli, v 78. minuti pa so ostali brez Marka Čeha, ki je po prekršku nad Ricardom Fernandezom Betriujem prejel rdeč karton in zato moral zapustiti zelenico. Krka je imela ob koncu tekme priložnost, da vodstvo še poviša, a je Maj Rorič, ki je bil celo tekmo zelo dejaven na sredini igrišča, zadel prečko.

»Prihodnost je pred nami. Mislim, da ta mlada ekipa iz tekme v tekmo raste. Danes smo znova prikazali dober nogomet. Moramo vedeti, da je Ilirija v prejšnjem krogu premagala Bilje, ki je bilo pri vrhu. Težkega nasprotnika smo popolnoma nadigrali in zasluženo zmagali,« je po tekmi povedal Adnan Zildžović.

Krka bo v naslednjem krogu gostovala v Novi Gorici.

