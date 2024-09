dolenjska

Očetu prekipelo – obračunal z romskim učencem, ker je skušal zaščititi svojega otroka

13.9.2024 | 14:25 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - V zadnjem času pogosto v javnosti poslušamo o različnih nesporazumih in incidentih med civilnim in romskim prebivalstvom v JV Sloveniji, tudi iz šentjernejske občine, včeraj pa se je zgodil nenavaden primer v OŠ Šentjernej.

Kot smo že poročali in kar je potrdila policija, naj bi oče enega od učencev prišel na šolo in fizično napadel drugega učenca. Policija kaj dosti ne pove, le da opravlja svoje delo, zbira obvestila in ugotavlja, kaj se je zgodilo, da bo zoper 48-letnega očeta ustrezno ukrepala.

Včerajšnji incident na OŠ Šentjernej danes zelo odmeva po Dolenjski.

Kot smo neuradno izvedeli, pritrdila pa sta nam tudi ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip ter župan občine Šentjernej, je v primer vpleten tudi romski otrok, ki naj bi bil napaden.

Ravnatelj Šip: prvič doživel kaj takega

Aljoša Šip

»Včeraj nekaj čez 12. uro sem bil obveščen o vstopu dveh odraslih oseb v šolo, ki naj bi bila dogovorjena. Starša sta odšla do razreda, poklicala ven svojega sina in romskega otroka in začelo se je fizično obračunavanje. Hvaležen sem razredni učiteljici, da je posredovala in skušala zaščititi žrtev. Mene je obvestila dežurna učiteljica in sva posredovala po vzgojnem načrtu in po protokolu medvrstniškega nasilja. Žal tokrat niso bili udeleženci le otroci, ampak tudi odrasli. Kaj takega sem v dosedanji pedagoški praksi doživel prvič,« je dejal Šip, ki kaj več ni želel povedati o dogodku, saj gre za sum storitve kaznivega dejanja.

48-letni oče, ki naj bi obračunal z romskim učencem, za javnost ne daje izjav.

Romski otrok naj bi dlje časa maltretiral sošolca civila

Na šoli, ki jo obiskuje 814 otrok, od tega je romskih okrog 85, so po besedah ravnatelja poskrbeli za varnost, zaščitili obe žrtvi. V postopek so seveda vključili šolsko svetovalno delavko in obvestili organe pregona, ki so ukrepali. Zvečer so poklicali tudi predsednika Sveta staršev, »da smo pomirili tudi ostale starše. Danes nadaljujemo v vzgojnim delovanjem, obveščamo šolsko ministrstvo, sodelujemo s CSD in s policijo, ki vodi postopek,« je dejal ravnatelj.

Zgovoren naslov nad vhodom v OŠ Šentjernej - naša šola je kul.

Kot smo izvedeli, naj bi bil žrtev tudi sedmošolec, katerega oče je napadel romskega učenca, saj naj bi slednji že dlje časa nadlegoval in maltretiral sošolca, a ravnatelj nam tega ni potrdil in je dejal le, da v »preteklosti nismo obravnavali težjih konfliktov med tema dvema učencema.« Nasploh je slišati, da se na šoli vsakodnevno dogajajo nadlegovanja romskih učencev nad ostalimi, razne kraje, pritiski, grožnje ...., ki pa ne pridejo na plano, večina o njih tudi molči, ker se boji Romov in morebitnega maščevanja, nadlegovanja …

Obe žrtvi – romski otrok in učitelj - sta po besedah ravnatelja ostali danes doma, napoteni sta bili k zdravniku, čeprav vsaj vidno nista bili težje poškodovani.

Župan Simončič zaskrbljen

Jože Simončič

Neljub dogodek na OŠ Šentjernej je komentiral tudi prvi mož občine Jože Simončič, ki pravi, da ga je to presenetilo, po drugi strani – glede na dogajanje v družbi, ki traja že več let - pa tudi ne in je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo kaj takega zgodilo.

»Podrobnosti mi niso povsem znane, očitno pa je šlo za dejanje očeta, ki je bil upravičeno zelo zaskrbljen za varnost svojega otroka in ga zato kot oče razumem. Njegovo dejanje moramo razumeti kot klic na pomoč, da je v družbi nekaj narobe. Upam, da bodo organi pregona razčistili zadevo. Me pa še posebej skrbi, da se nezaupanje iz širšega družbenega prostora očitno širi že v šolo,« je dejal in dodal, da že dolgo časa prihaja do trenj med romskimi in neromskimi učenci. Razredi so po starostni sestavi otrok zelo različni.

»Menim, da je treba vse učence, ki niso primerni za šolski pouk, odstraniti iz šolskega prostora in se z njimi ukvarjati na terapevtskem nivoju,« meni Simončič, ki je kritičen tudi do vodstva šole, ker ima občutek, »da se trenja ne jemljejo dovolj resno in se vse skuša reševati v nekem ožjem okolju, kar mislim, da je neprimerno. Stvarem je treba priti do dna, pogledati resnici v oči in stvari ustrezno reševati. Šolski prostor, kjer se mladina izobražuje in združuje, mora biti predvsem varen prostor. Če tega ne bomo zagotavljali, pošiljamo v našo družbo slab signal,« še doda.

Država naj opravi svoje delo!

Ob tem opozarja državo, naj resno odreagira na neenakosti v družbi in poskrbi za red in varnost. »To je njena osnovna naloga in nanjo župani že dolgo časa opozarjamo in zdaj to že tudi zahtevamo. Če država ne bo zadev uredila, bodo ljudje očitno vzeli stvari v svoje roke, kar pa je nevarno in lahko se zgodi marsikaj. Naj država razmere, ki so zelo resne, vzame zelo resno in ustrezno odreagira,« poudari župan, ki v kratkem napoveduje tudi izredno sejo občinskega sveta na temo romske problematike.

»Žrtve smo pravzaprav vsi. Kot ravnatelj in kot človek želim apelirati na vse, da vroča situacija v tem koncu v odnosih med večinskim prebivalstvom in Romi ne eskalira, da šola ostane kot nek ekvilibrium med različnimi mnenji in da se vsi zavedamo, da je naše poslanstvo vzgoja in izobraževanje,« pravi ravnatelj. »Nedopustno je, kar se je zgodilo, in to niso povzročili otroci, ampak odrasli. Predstavljajte si, če bo tak način postal običajen ne le v tej šoli, ampak tudi kje drugje,« dodaja Aljoša Šip.

Starši si želijo varnega okolja za svoje otroke

Marija Martinčič Bauman

Nad dogajanjem v šoli so zaskrbljeni tudi starši šentjernejskih šolarjev, med njimi Marija Martinčič Bauman, mama enega od učencev, članica Sveta staršev OŠ Šentjernej in šentjernejska občinska svetnica, ki na sejah pogosto izpostavlja romsko problematiko.

»Sočustvujem, da se je eden od staršev znašel v taki situaciji in je moral zadeve vzeti v svoje roke. Predstavljam si, da je obupal nad delovanjem raznih institucij in da je bila tudi stiska otroka velika. Sem zaskrbljena, ker šolski prostor doživljam kot prostor vzgoje in izobraževanja in vsi starši si želimo, da smo mirni in ne zaskrbljeni, kaj se dogaja z našimi otroci v šoli. Ta primer ni osamljen, ampak da se to dogaja že na osnovni šoli, – sprašujem se, kaj kot družba delamo narobe, da smo prišli do tega,« razmišlja Martinčič Bauman.

Poudari, da nikakor ne zagovarja nasilja in takšnega reševanja sporov, saj tudi profesionalno deluje kot mediatorka. »Želim, da bi bili sposobni stopiti skupaj v skrbi za varnost v šoli in v lokalnem okolju. Sama si zato močno prizadevam na več nivojih in upam, da nam to uspe,« pove.

