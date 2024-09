kronika

Moški vstopil v šolo in napadel ter večkrat udaril otroka

13.9.2024 | 09:45 | M. K.

Novo mesto/Šentjernej - Na Policijski upravi Novo mesto so nam potrdili, da so včeraj popoldne obravnavali incident na eni izmed izobraževalnih ustanov na območju PU. O dogodku so policijo obvestili nekaj pred 14. uro, na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so zagotovili javni red in mir in začeli izvajati aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin, so sporočili.

Po naših informacijah se je incident zgodil na OŠ Šentjernej. (Foto. arhiv DL)

Po prvih opravljenih razgovorih in ugotovitvah je v prostore šole vstopil 48-letni moški, oče enega od učencev, in fizično napadel in večkrat udaril enega izmed otrok. Pretepanje je poskušala preprečiti zaposlena na šoli, po posredovanju tudi ostalih zaposlenih je moški prenehal z nasiljem.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Z namenom razjasnitve bodo opravili razgovore s predstavniki šole, otroci in starši. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 48-letnika ustrezno ukrepali.

Po nekaterih informacijah naj bi bil napadeni romski učenec, a na PU pojasnjujejo, da na policiji ne vodijo podatkov o etnični pripadnosti storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, in dodajajo: ''Prav tako je v dejanjih, v katere so vključeni otroci, potrebno izhajati iz zaščite koristi otrok, njihove zasebnosti in integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika.''

Izvedeli smo, da se je incident zgodil na OŠ Šentjernej. Tja se je že odpravila novinarka Dolenjskega lista in prispevek lahko na našem portalu pričakujete v teku dneva ...

‹ nazaj