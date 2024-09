šport

Za Krko bo igral Španec Antonell

13.9.2024 | 08:10 | M. K.

Novo mesto - Novi član košarkarskega kluba Krka je postal 28-letni španski branilec Marc Garcia Antonell, ki je bil šest let član Barcelone. Direktor kluba Jure Balažić ga je opisal kot izvrstnega strelca z razdalje, ki mu ugaja hitra in napadalna košarka.

Marc Garcia Antonell (Foto: Foto: MKS Dabrowa Gornicza)

Marc Garcia Antonell je rojen leta 1996, visok pa je 198 centimetrov. Kariero je začel v Manresi, od 2012 do 2018 je bil član Barcelone in kot posojen igralec nastopal za Manreso in Real Betis.

V Španiji je zastopal še barve Burgosa, Rio Breogana in Fuenlabrade, v minuli sezoni pa je igral na Poljskem za ekipo Dabrowa Gornicza. S 17,7 točkami na tekmo je bil prvi strelec ekipe v poljskem državnem prvenstvu.

Bil je tudi reprezentant Španije v mlajši selekcijah; z mladinsko reprezentanco je 2013 osvojil bron na evropskem prvenstvu v Latviji, tri leta kasneje pa je postal evropski prvak v kategoriji do 20 let.

Vesel in motiviran v Novo mesto

''Veliko sem se pogovarjal s Taylerjem Personsom (novi organizator igre KK Krka; op.a.), s katerim sva bila v lanski sezoni soigralca na Poljskem. O Košarkarskem klubu Krka, trenerskem štabu in ekipi mi je povedal mnogo dobrega. Zato je bila končna odločitev lahka. Rad igram košarko in vem, da je Liga ABA zelo tekmovalna liga z odličnimi ekipami, zato se veselim tekem. Tudi slovenska liga ima dobre ekipe, zato sem zelo vesel in motiviran, ker sem postal član Krke, ki ima bogato zgodovino. Komaj čakam tekme pred domačimi navijači,“ je svoje prve vtise strnil Marc Garcia Antonell.

