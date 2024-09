kultura

V Gogi ne jenjajo

12.9.2024 | 17:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Novomeška založba Goga je s svojim prireditvenim oddelkom tudi letos vse poletje skrbela, da Novomeščanom ni bilo dolgčas in da na Glavnem trgu ni bilo kulturnega miru. Čeprav so Novomeški poletni večeri končani, pa to ne pomeni, da se v Gogi klub nekoliko nižjim temperaturam nič ne dogaja.

Ana Marwan in Mirt Komel

Sinoči sta se v atriju knjigarne Goga le nekaj ur pred začetkom jesenskega monsuna o svojih junakih iz svojih nenavadno podobnih romanov Lipitsch in Akiles, ki sta pri založbah Beletrina in Goga izšla skoraj sočasno, pogovarjala pisatelja Ana Marwan in Mirt Komel.

V pogovoru z Liu Zakrajšek, mlado pisateljico, ki so jo predstavili kot skorajšnjo predstavnico za javnost založbe Goga, sta bila gosta hudomušna, modra in sem ter tja tudi sproščeno zmedena. Govorila sta o samoti, ki jo pisatelj potrebuje za ustvarjanje. Ana Marwan je pojasnila avtobiografske poteze svojih junakov, zakaj svoje napake pripiše starejšemu moškemu, tako po starosti kot tudi spolu čim bolj oddaljenemu od nje, in zakaj tega ne more narediti ženski, torej osebi svojega spola. Roman Lipitsch je Ana Marwan, večkrat v Avstriji in pri nas nagrajena slovenska pisateljica, ki že skoraj dve desetletji živi in ustvarja na Dunaju, napisala v nemščini, lani pa je izšel tudi njegov slovenski prevod. V njem piše o mrzoljudnem filozofu Karlu Lipitschu, prepričanemu, da lahko živi sam, kot puščavnik v samoti, to njegovo prepričanje pa se zamaje, ko se, čeprav se njenemu zavajanju silovito upira, zaljubi v sosedo Mathilde, a …

Ana Marwan in Mirt Komel v pogovoru z Liu Zakrajšek

Očiten vzor romana Akiles, zgodbi treh protagonistov iz časa slovenske vstaje, ki je pred desetletjem temeljito pretresla in premešala slovensko politično sceno, je znameniti Joyceov roman Ulikses. Komeljeva zgodba je namreč prav tako stisnjena v en sam dan in tudi o tem je bilo govora sinoči.

Pogovoru z Ano Marwan in Mirtom Komeljem bo jutri, v petek, ob 20. uri v atriju knjigarne Goga sledil Kavarniški kviz. Tokratna tema kviza, ki se bo zgodil v petek trinajstega, dva dni po obletnici 11. septembra, bo smrt. Že v sredo pa bo prav tam še en literarni večer. Letošnji častni gost festivala Vilenica, pisatelj, fotograf in scenarist Dušan Šarotar in kitarist Iztok Rodež bosta prestavila zbirko Nikomah poroča, ki je lani izšla pri založbi Goga. Knjiga bo oživela skozi preplet glasbe in besede.

