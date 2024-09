šport

Slovenija v parih četrta ekipa v Evropi na 250 kubičnih motorjih

11.9.2024 | 08:40 | M. K.

Foto: FB AMD Krško

V Pragi se je s tretjo dirko sezone končalo evropsko prvenstvo parov v speedwayu za mlade voznike od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. Slovenske barve sta pod vodstvom Gregorja Arnška branila Sven Cerjak in Gregor Zorko. Slovenski dvojec je na Češko prišel z dobro formo, s katero se je tudi ob pomoči Tilna Bračka preteklo nedeljo v Krškem veselil drugega mesta. Tokrat pa Cerjak in Zorko nista imela svojega dne, poroča AMZS. Slovenija je zasedla končno 4. mesto.

Gregor Zorko in Sven Cerjak na ogledu proge stadiona Marketa z vodjo ekipe Gregorjem Arnškom

V prvem nastopu je bil Cerjak v obračunu z danskim dvojcem diskvalificiran, Zorko pa je nato osvojil drugo mesto in dve točki za poraz 4:2. V drugem nastopu sta Britanca William Cairns in Cooper Rushen vknjižila 4 točke, Cerjak pa dve. Sledil je obračun s Poljakoma Maksymilanom Kostero in Maksymilanom Pawelczakom, ki sta v cilj pripeljala na prvih dveh mestih in zbrala 5 točk, za Slovenijo je Cerjak prispeval eno. S Čehi je bilo nato 3:3. Zmagal je sicer Adam Nejezchleba, za njim pa sta se v cilju zvrstila Cerjak in Zorko. V petem nastopu sta Nemca Carlos Gennerich in Jakob Konczak ponovila scenarij vožnje Slovencev s Poljaki in zmagala s 5:1. Šestič sta Cerjak in Zorko na progo podala proti Leonu Klassonu in Casperju Appelgrenu. Šveda sta premagala s 4:2, pri čemer je tri točke prispeval Cerjak. Tudi v zadnjem nastopu je slovenski dvojec slavil zmago, in sicer najprepričljivejšo, saj sta fanta ugnala Estonca s 5:1. Skupno sta osvojila 18 točk, kar ju je v Pragi uvrstilo na 5. mesto. Zmagali so Nemci, ki so zbrali kar 29 točk. V skupnem seštevku jim je to po treh odpeljanih dirkah prineslo enako število točk kot Sloveniji. To je pomenilo dodatno vožnjo za končno tretje mesto v evropskem prvenstvu parov na 250 kubičnih motorjih. Zanj sta se pomerila Gennerich in Cerjak. Uspešnejši je bil Nemec, kar je Slovenijo potisnilo na končno 4. mesto. Naslov prvaka je pripadel Poljakom, drugo mesto skupno pa so zasedli Britanci, so še zapisali na AMZS.

