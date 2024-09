šport

Slovenija druga pred domačim občinstvom

9.9.2024 | 12:30 | Foto: AMD Krško

Krško - Na ovalu stadiona Matije Gubca v Krškem je včeraj potekala druga dirka evropskega prvenstva parov v speedwayu za voznike na 250 kubičnih motorjih. Dirko za mlade upe od 12 do 16 let so pripravili člani AMD Krško.

Barve Slovenije so, kot poroča AMZS, pod vodstvom Gregorja Arnška branili Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko. V močni konkurenci evropskih parov reprezentanc Nemčije, Danske, Estonije, Poljske, Velike Britanije, Švedske in Češke se je Slovenija pred domačimi navijači borila za navišja mesta. Na koncu je zasedla drugo mesto in zaostala samo za favorizirano reprezentanco Poljske.

Slovenska trojica

Najtežji nasprotnik je bil na sporedu že v drugi vožnji dneva, ko sta se mlada dirkača domačega kluba iz Krškega pomerila proti Karolu Szmydu in Maksymillianu Pawelczaku. Cerjak je vožnjo končal na drugem mestu za Szmydom, Zorko pa je po napetem boju s Pawelczakom ostal brez točk in Poljaka sta slavila s skupnim rezultatom 4:2. V drugem nastopu je Slovenija vozila proti Nemčiji. Cerjak je suvereno prišel do zmage, Zorko pa je s tretjim mestom dodal točko za prvo zmago Slovencev s 4:2.

Tretji nastop je prinesel prvo popolno zmago slovenskega para proti Čehoma s 5:1. Četrti slovenski nastop proti britanskemu paru se je končal z remijem 3:3.

Peti nastop proti Švedski je postregel z obilo drame in slovensko zmago 5:1. V zadnjem sklopu nastopov je bilo v boju za stopničke zelo napeto. Poljska ekipa ni ničesar prepustila naključju in je z zmago 5:1 proti Nemčiji s skupno 30 točkami osvojila prvo mesto na dirki. V zadnjem nastopu sta se na stezo še enkrat podala Cerjak in Zorko ter z odlično vožnjo proti Danski osvojila prvo in drugo mesto, kar jima je prineslo zmago s 5:1 in skupno 29 točk. To je zadostovalo za končno drugo mesto na zmagovalnem odru pred domačimi gledalci. Slovenija je zdaj v konkurenci parov na tretjem mestu v skupnem seštevku evropskega prvenstva, še poroča AMZS.

Pred zadnjo dirko sezone, ki bo v torek, 10. septembra, v Pragi, zanesljivo vodi ekipa Poljske.

