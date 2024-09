gospodarstvo

Letos tudi inštrukcije; proti prekarnosti mladih

11.9.2024 | 09:30 | M. L.

Brežice - V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili delo tega zavoda z mladimi in njegove projekte, med katerimi prav zdaj izvajajo pilotni projekt Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih.

Katja Čanžar, Patricia Čular, Anja Krušnik Cirnski, Andrej Mihelin in Karmen Prestor (Foto: M. L.)

ZPTM Brežice na področju mladine sodeluje s sedmimi osnovnimi šolami v občini Brežice in z dvema srednjima šolama, kot je povedala direktorica ZPTM Katja Čanžar. Zavod je letos izdal priročnik, katalog svojih programov. Direktorica je povabila mlade v ZPTM na petkove pogovore na temo prekarnosti.

ZPTM bo v oktobru začel izvajati inštrukcije, kot je povedala direktorica. »Osredotočili se bomo na maturo oziroma NPZ,« je povedala in ob tem povabila inštruktorje k sodelovanju.

Kot je o načrtovanih inštrukcijah, ki jih ZPTM organizira letos, povedala predstavnica ZPTM Anja Krušnik Cirnski, načrtujejo inštrukcije predvsem iz slovenščine, matematike, angleščine. Polovico stroškov inštrukcije krije mladi udeleženec sam, drugo polovico stroškov krije ZPTM. »Prednost bodo imeli mladi z manj priložnostmi, torej mladi, ki so bodisi geografsko ovirani bodisi imajo priseljensko ozadje in podobno. Potreba po inštrukcijah je velika. Javni poziv za izvajanje inštrukcij, torej za inštruktorje, je odprt do 27. septembra,« je povedala Anja Krušnik Cirnski.

Z vprašanji in odgovori (Foto: M. L.)

Na konferenci in z njo povezani okrogli mizi so sodelovali še ena od ustanoviteljic in nekdanja direktorica sedanjega ZPTM Brežice in zdaj direktorica brežiške občinske uprave Patricia Čular, predstavnika sevniške območne službe Zavoda za zaposlovanje Andrej Mihelin in Karmen Prestor ter zunanja sodelavka Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice Anita Žvikart in vodja pilotnega projekta ZPTM Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih Taja Vranetič.

Andrej Mihelin je predstavil nekatere podatke o zaposlovanju mladih. Kot je rekel, je v Posavju v evidenci brezposelnih prijavljenih 372 mladih v starosti od 15 do 29 let. Delež mladih v Posavju med vsemi brezposelnimi znaša dobrih 18 odstotkov. »Večina mladih, ki so prijavljeni v naši evidenci, ima osnovno šolo ali manj; skoraj polovica mladih je takih. Povprečno trajanje brezposelnosti mladih pred zaposlitvijo je bilo v letošnjem letu 5,7 meseca. Se je pa v prvih osmih mesecih letošnjega leta zaposlilo v Posavju 268 mladih,« je povedal Andrej Mihelin. Omenil je tudi program Zavoda za zaposlovanje Hitrejši vstop mladih na trg dela. »V okviru tega programa Zavod subvencionira delodajalce, ki zapolijo mlade za nedoločen čas. Letos so v ta program vključili 72 mladih, od leta 2022, odkar izvajajo ta program, pa 104 mlade osebe, od tega v občini Brežice 42,« je povedal Andrej Mihelin.

Dijaki so imeli priložnost izvedeti iz prve roke veliko o zaposlovanju. (Foto: M. L.)

Novinarske konference in okrogle mize so se udeležili tudi dijaki 3. letnika programa Pedagoška vzgoja Strokovno izobraževalnega centra Brežice s profesorico Mojco Ogorelc.

