Tihotapec bežal pred policisti in trčil v gostilno

10.9.2024 | 12:10 | M. K.

Včeraj nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika pri Koroški vasi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 73-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče in prav tako lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 73-letnici so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča med Ratežem in Gumberkom pa se je, kot smo s fotografijama že poročali, zgodila okoli 15.30. 23-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila na streho. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

Včerajšnja nesreča pri Gumberku (Foto: arhiv; FB PKD)

Vozila brez vozniške, zasegli avtomobil

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Ručetni vasi sinoči nekaj po 20. uri ustavil voznico osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 36-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo, ji zasegli avtomobil, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Žalil in pretepal mamo

Iz zdravstvene ustanove v Krškem so policiste obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi bila pretepena. Policisti PP Krško so zbrali obvestila in ugotovili, da je 56-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo mamo. Žrtev je žalil in jo poškodoval po roki. Zaščitili so žrtev, storilca izsledili in mu izrekli prepoved približevanja. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V Stari vasi na Bizeljskem je med 6. 9. in 9. 9. nekdo s pašnika odpeljal dve ovci.

V Starem trgu ob Kolpi je med 6. 9. in 9. 9. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel prehrambene izdelke in dve odeji. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 100 evrov.

Na območju Sel pri Mirni je včeraj med 17. in 17.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je blagajno s štirimi kosi orožja in lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti so opravili ogled in okoliščine še preiskujejo.

Oba vročekrvneža vklenili

Črnomaljski policisti so bili v minuli noči obveščeni o kršenju javnega reda in miru v večstanovanjskem objektu v Črnomlju. Ugotovili so, da se v stanovanju prepirata in pretepata 55-letni moški in 35-letna ženska. Tudi po prihodu policistov se nista pomirila in nista upoštevala opozoril in ukazov, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru jima bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca, ki je poskušal pobegniti

Policisti PP Črnomelj so davi nekaj pred 5. uro na območju Vinice ustavljali osebni avtomobil Audi A6 bosanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo v naselje, kjer je izgubil oblast nad vozilom, trčil v gostinski lokal in poskušal peš pobegniti. 27-letnega tihotapca so policisti izsledili in prijeli, mu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. V vozilu je prevažal devet Sircev.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Loče, Obrežje, Kapele, Jereslavec) izsledili in prijeli 25 državljanov Afganistana, 12 Pakistana, devet državljanov Sirije in Turčije, sedem Indije, štiri Bangladeša, tri Burundija, dva Maroka, državljana Konga, Gvineje in Nigerije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Kvasica) so prijeli štiri državljane Afganistana in državljana Kolumbije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24. urah posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov tatvin. Posredovali so zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

