FOTO: Trije avtomobili nastradali v nesrečah, dva pa pod podrtim drevesom

9.9.2024 | 20:00 | M. K.

Danes ob 15.29 je na cesti Ratež - Gumberk, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in postavili vozilo ob rob cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Popoldanska nesreča pri Gumberku (Fotografiji: FB PKD)

Ob 7.44 je na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter postavili vozilo na cestišče in ga naložili na avtovleko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.52 je na odseku ceste Žužemberk-Dvor osebno vozilo trčilo v brežino. Iz vozila se je kadilo. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo pregledali in ga postavili ob rob ter počistili cestišče. Do požara ni prišlo. Poškodovanih oseb ni bilo. Na kraju so bili prisotni policisti.

Drevo na avtomobila

Ob 14.41 pa je na parkirišču ob Šmihelski cesti v Novem mestu drevo padlo na dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

