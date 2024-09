kultura

16. festival veteranskih godb Slovenije

10.9.2024 | 10:45 | H. M.

Straža - Konec tedna je v sklopu 38. Straške jeseni v Straži potekal tudi 16. festival veteranskih godb Slovenije pod sloganom Lep pozdrav mladi, od nas starejših. Festivala se je udeležilo šest veteranskih godb, in sicer: Veteranska godba KD Mengeš, Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, Godba KD ljubljanskih veteranov, Godba veteranov Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje, Godba veteranov Žalec in domača KUD Orkestraža veteranska godba Straža. Pred osrednjo prireditvijo so igrali po vaseh: v Dolenji Straži, Vavti vasi, Hruševcu, v Rumanji vasi in na Drganjih Selih.

Godba, zadaj na odru Otroški pevski zbor Vavta vas

Osrednja prireditev je potekala pod šotorom v Straži ob 16.00, kjer sta nastopila dva orkestra, v katerih so sodelovali predstavniki vseh veteranskih godb. Prireditev sta vodila in povezovala Andreja Kren in Alojz Bojanc, ki sta na začetku predstavila vse sodelujoče godbe in Občino Straža, katera je bila pokrovitelj festivala. Vse obiskovalce in nastopajoče sta pozdravila straški župan Dušan Krštinc in mag. Marko Rusjan, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Na osrednji prireditvi je spregovoril tudi predstavnik straške veteranske godbe Robert Kren. Poleg šestih veteranskih godb in Združenega slovenskega orkestra v Straži je nastopil tudi na novoustanovljeni orkester Godba ambasadorjev veteranskih godb Slovenije. Med ambasadorje je bilo na novo sprejetih šest godbenikov: Branko Smrtnik, Edvard Holnthaner, Rudolf Moge, Alojz Maček, Janez Mramor in Ivan Avguštin. Godba ambasadorjev veteranskih godb Slovenije, ki jo sestavljajo dosedanji in novo imenovani ambasadorji, so v Straži izvedli tri skladbe: Pozdravljena Slovenija, 47. Regiments marš in Gremo na Štajersko. Tako se je v Straži prvič predstavila 40-članska zasedba pod taktirko Milana Pavliha, ki v godbi igra klarinet. Na prireditvi so se predstavili tudi Otroški pevski zbor Vavta vas, Glasbena šola Lipičnik in Novomeške mažoretke. Vse slovenske godbenice in godbeniki pa so ob zaključku festivala izvedli še nekaj skupnih skladb, med katerimi sta bili tudi skladbi Lojzeta Slaka Visoko nad oblaki in V dolini tihi.

Godba ambasadorjev Slovenije se je prvič v Straži predstavila pod taktirko Milana Pavliha (prvi z leve, igra klarinet).

Godbeniki s svojim delom in trudom prispevajo k ohranjanju tradicije. Glasba pa je tista, ki nas spominja na korenine, iz katerih izhajamo in na vrednote, ki jih moramo ohranjati in ohraniti za bodoče rodove. 17. festival veteranskih godb Slovenije pa bo naslednje leto v Mengšu.

