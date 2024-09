kronika

Mladeniča sta kradla, mladenki pa pretepli varnostnico

9.9.2024 | 14:30 | M. K.

Policiste PP Novo mesto so v petek nekaj po 19. uri poklicali na pomoč iz prodajalne na Andrijaničevi cesti, kjer so neznanci ukradli več predmetov, pretepli uslužbenko službe za varovanje in pobegnili. Na podlagi opisa in sledi bega so policisti v gozdu prijeli nasilne roparje in jim odvzeli prostost. Ugotovili so, da so kaznivega dejanja roparske tatvine osumljeni 22-letnik, 19-letnik, 17-letnica in 18-letnica. 22-letnik in 19-letnik sta vstopila v prodajalno, kjer sta s prodajnih polic v nakupovalni voziček naložila večje število prehrambenih izdelkov in alkoholnih pijač in s pomočjo sostorilk, ki sta jima odprli drsna vrata, z ukradenimi predmeti peš pobegnili. Tatvino jim je poskušala preprečiti varnostnica, katero sta osumljenki napadli in lažje poškodovali. Ukradene predmete v vrednosti okoli 400 evrov so policisti zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper četverico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.

V Kolpi je utonil 23-letni Maročan

Poročali smo, da se je v petek nekaj pred 19. uro v reki Kolpi na območju Vukovcev utopil moški. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je skupina štirih tujcev na tem območju poskušala nedovoljeno prestopiti državno mejo s prečkanjem Kolpe. Dva tujca sta se zaradi globine reke vrnila na hrvaško stran, dva pa sta nadaljevala. Eden izmed njiju se je začel utapljati, drugi pa je klical na pomoč domačine, ki so se takoj odzvali, moškega potegnili iz vode in ga začeli oživljati vse do prihoda reševalcev. Kljub nudenju pomoči je 23-letni državljan Maroka umrl. Zdravnica je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin.

Poškodovani mopedisti, dva mladoletna

V soboto ob 18. uri se je zgodila huda prometna nesreča na območju Spodnje Pohance, kjer je voznik mopeda trčil v drog javne razsvetljave. Reševalci so hudo poškodovanega mopedista oskrbeli, s helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih 24-letnik med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je izgubil oblast nad mopedom in padel. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, opravljen bo tudi izredni tehnični pregled mopeda.

Sobotna nesreča motorista (Foto: PGE Krško)

V petek nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo dva mladoletnika, ki naj bi se poškodovala pri padcu z motorjem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na cesti v Malem Podljubnu. 15-letni voznik mopeda, ki je prevažal drugega mladoletnika, je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad mopedom in padel. Oba sta bila v nesreči lažje poškodovana. Policisti so še ugotovili, da 15-letnik nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan moped, na katerem ni bilo registrske tablice. Moped so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Hudo poškodovan voznik delovnega stroja

Policisti PP Sevnica so bili v petek nekaj po 19. uri obveščeni o nesreči med naseljema Žigrski Vrh in Lončarjev Dol. Tam je 38-letni moški, ki je vozil viličar, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Hugo poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo obvestili tožilstvo.

Hudo poškodovan voznik kros motorja

V soboto popoldne se je zgodila nesreča na motokros progi na območju Semiča. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 28-letni voznik kros motorja pri doskoku izgubil oblast na motorjem, padel in se huje poškodoval. Vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovan tudi motorist

Včeraj okoli 10.30 je padel motorist na cesti med Krškim in Dobruško vasjo. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 77-letni motorist iz Nemčije v ovinku izgubil oblast nad motorjem, padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo.

Ponesrečeni kolesar pod vplivom alkohola

V noči na soboto so policiste obvestili, da na območju Kanižarice reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik električnega kolesa zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Ugotovili so še, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Izdali so mu plačilni nalog.

25-letna voznica z dvema promiloma

Policisti PP Novo mesto so na območju Muhaberja v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 25-letni voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg) so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Objestni mladoletni mopedist

Novomeški policisti so bili v soboto nekaj po 17. uri obveščeni o objestni vožnji voznika mopeda, ki naj bi vozil z veliko hitrostjo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, mladoletnega kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli in o njegovem ravnanju obvestili starše. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik električnega skiroja z 2,2 promila

Policisti PP Šentjernej so v soboto okoli 21. ure v naselju Drama kontrolirali voznika električnega skiroja in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 22-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Dobil je plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu je v noči na petek nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V Ručetni vasi je med 25. 8. in 6. 9. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 1. 9. in 7. 9. je v Gornji Lokvici neznanec vlomil v počitniško hišo in izmaknil več kosov orodja. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 200 evrov.

V kraju Brlog na območju PP Krško so v noči na soboto neznanci s pašnika odpeljali deset ovc.

V Žuničih na območju PP Črnomelj je včeraj neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z plačilnimi karticami in dokumenti. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

S prireditvenega prostora v Šentrupertu so v noči na nedeljo neznanci ukradli dva hladilnika za pijačo in s tatvino povzročili za 1.400 evrov škode.

V minuli noči je v Črnomlju nekdo poskušal vlomiti v gostinski lokal. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Pretep v lokalu v Črnomlju

V petek nekaj po 19. uri so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer naj bi se pretepalo več oseb, več naj bi bilo tudi poškodovanih. Policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do pretepa med osebami iz naselij v okolici Črnomlja, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu. Ugotovili so identiteto vseh vpletenih in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper štiri kršitelje iz Lokev ustrezno ukrepali.

Pretep na prireditvi

Včeraj popoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi ga nekdo poškodoval. Policisti so ugotovili, da se je mladoletnik v soboto nahajal na prireditvenem prostoru na območju Vinice, kjer naj bi ga napadla in pretepla oseba, ki jo pozna. Policisti so ugotovili identiteto 19-letnega domačina in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Kršitelja pridržali

V noči na nedeljo so policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer je pijan kršitelj motil javni red in mir in nadlegoval goste lokala. 48-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Požar v Kanižarici

V noči na nedeljo je gorela stanovanjska hiša v Kanižarici v Črnomlju. Gasilci so požar omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. V času, ko je zagorelo, se je v objektu nahajala ena oseba, ki je hišo pravočasno zapustila. Po prvih ugotovitvah je zagorel lesen del ob hiši, ogenj pa se je razširil. Po oceni oškodovanca je v požaru nastalo za okoli 20.000 evrov škode. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in policisti so opravili ogled požarišča, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti PP Črnomelj so davi nekaj po 5. uri v Vinici kontrolirali voznico osebnega avtomobila Citroen bosanskih registrskih oznak. 37-letna državljanka Bosne in Hercegovine je prevažala 11 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V bližini so ustavili tudi voznika osebnega avtomobila znamke Škoda, ki je tujcem nudil pomoč pri nedovoljenem prehodu. Državljanoma Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozili. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 6. 9. in 9. 9. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Jereslavec, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Nova vas pri Mokricah, Ponikve, Brezina, Mostec, Perišče, Velika Dolina, Bukošek, Prilipe) izsledili in prijeli 269 državljanov Sirije, 52 Afganistana, 31 Egipta, 18 Pakistana, 17 Turčije, 11 Bangladeša, deset Indije, sedem državljanov Kitajske in državljanov Iraka, štiri državljane Nepala in Irana, tri iz Maroka, dva državljana Libanona in Šrilanke in po enega državljana Gvineje, Tunizije, Alžirije, Somalije in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Perudina, Preloka, Dalnje Njive, Drenovec, Vinica, Vukovci, Podklanec in Paunoviči) so prijeli 32 državljanov Turčije, 20 Sirije, 17 Afganistana, 13 Maroka, 11 Pakistana, dva državljana Egipta in Sierra Leoneja ter državljana Palestine in na območju PP Metlika (Drašiči) šest državljanov Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. 9. in 9. 9. posredovali v 254 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 781 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, tri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 17 nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi 50. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, roparske tatvine, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, utopitve, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov meje.

