FOTO: Dva sta se utapljala, eden je utonil; trčila avto in avtobus

7.9.2024 | 08:30 | B. B.

Trčenje v Krškem (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 18.47 sta se pri naselju Vukovci, občina Črnomelj, v reki Kolpi utapljali dve osebi. Iz vode so ju potegnili očividci. Eden od ponesrečencev je umrl. Gasilci PGD Črnomelj so izvajali oživljanje, pregledali okolico in nudili pomoč ter razsvetljavo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter policistom.

Nesreča z viličarjem

Ob 19.02 se je na lokalni cesti Lončarjev Dol-Žigrski Vrh, občina Sevnica, občan prevrnil z viličarjem in ostal ujet pod njim. Gasilci PGD SE so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ponesrečenca, odklopili akumulator, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi, očistili ter preprečili nadaljnje iztekanje, odklopili plinsko jeklenko, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovanca. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli, s helikopterjem SV v spremstvu HNMP Maribor pa je bila prepeljana v UKC Maribor.

Gorelo v Kanižarici

Ob 0.09 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, gorel kup lesa v lesenem objektu. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili.

Avto in avtobus

Ob 16.01 sta v rondoju na mostu v Krškem trčila avtobus in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem in policiji. Reševalci NMP Krško so voznika osebnega vozila na kraju dogodka pregledali, nadaljnjo medicinsko pomoč pa je le-ta zavrnil.

Sršeni

Ob 18.33 so v naselju Pišece, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s transformatorske postaje.

