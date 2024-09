družabno

Priskočiti na pomoč je božja volja

9.9.2024 | 13:30 | Foto: M. Glavonjić

Starotrški župnik Anton Pavlakovič je prava legenda, poznajo ga daleč naokrog. Poleg svoje duhovniške službe v Poljanski dolini skrbi tudi za obnovo kapelic in cerkva, leta 2006 pa je ustanovil skupnost TAV za pomoč odvisnikom, ki je v prostorih župnišča delovala 13 let. Je izučen mizar in je bil nekoč lastnik večje delavnice v rojstni Preloki pri Vinici. Temu poklicu se je – bolj za konjiček – predajal tudi v duhovniškem stanu. Že dolgo pa je tudi zvest gasilec. V modri uniformi je pred kratkim nagovoril zbrane ob praznovanju 130-letnice PGD Stari trg, teden dni pozneje pa še člane PGD Predgrad ob enakem jubileju. »Vedno moramo drug drugemu, še posebej ob nesrečah, priskočiti na pomoč. To je božja volja,« je sporočil in požel aplavz.

