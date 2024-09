dolenjska

September prinesel višje cene

9.9.2024 | 11:40 | L. Markelj

Šmarjeta - Starši otrok, ki obiskujejo Vrtec Sonček, ki deluje pri OŠ Šmarjeta, ne bodo prav nič veseli, ko bodo prejeli položnice za mesec september. Zneski plačila bodo višji kot do zdaj – tako je že spomladi odločil Občinski svet Občine Šmarješke Toplice, cene pa so začele veljati s 1. septembrom.

Šmarješki svetniki so potrdili višje cene vrtca; razloge je obrazložila ravnateljica Tadeja Molan Žinko (za pultom). (Foto: L. M.)

Predlog je prišel z OŠ Šmarjeta, na kateri so preračunali ekonomske cene programov v vrtcu in ugotovili, da je podražitev nujna. Kot je povedala ravnateljica Tadeja Molan Žinko, stara cena ne bo zadoščala za pokritje poslovanja vrtca v prihodnjem obdobju. Upoštevali so stroške dela, nagrad, regresa, zavarovalnih premij, nadomeščanje delavcev … Nezanemarljivo ni niti predvideno triodstotno povišanje inflacije pri preračunavanju stroškov materiala in storitev ter stroškov živil na otroke. »Zavedamo se, da je povišanje precejšnje, največji vzrok pa je v višjih stroških dela, na kar seveda nimamo vpliva,« je dejala ravnateljica in dodala, da so sami zmanjšali stroške, kjer se je dalo.

Z novim šolskim letom varstvo v Vrtcu Sonček pri OŠ Šmarjeta dražje od 4,83 do 12,18 odstotka – Glavni razlog stroški dela – Letos 11 oddelkov, eden izmed njih kombiniran – Leta 2028 konec fleksibilnega normativa za skupine?

