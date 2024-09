bela krajina

Zaradi prenove bo mesec in pol zaprta Ulica 21. oktobra

9.9.2024 | 18:30 | M. K.

Črnomelj - Zaradi prenove bo od prihodnjega ponedeljka do 26. oktobra za ves promet zaprta Ulica 21. oktobra, na odseku od križišča s Kolodvorsko do vključno s križiščem z Ulico pod smreko (mimo Lidla). V tem času bodo tam obnavljali kanalizacijo in vodovod, so sporočili iz občine Črnomelj.

Foto: Občina Črnomelj

Dostop do domov prebivalcev ulice bo urejen izmenično. Izvajalci del bodo sicer vsakodnevno prilagajali delovne procese, da bi bilo čim manj motenj za stanovalce in udeležence v prometu, so sporočili z občine.

Na občini se zavedajo, da gre za eno od glavnih cest v Črnomlju in da bo zapora pomembno vplivala na vsakodnevno življenje, "vendar tovrstnih nujnih vzdrževalnih del osnovne infrastrukture ne moremo izvesti drugače kot s popolno zaporo ceste", so zapisali.

Obnova kanalizacije in vodovoda bo po navedbah občine omogočila zanesljivejše delovanje osnovne infrastrukture in zmanjšala tveganja za prihodnje okvare. "Gre za nujno posodobitev, ki bo dolgoročno izboljšala.

