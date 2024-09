šport

Krka poražena pri Aluminiju

9.9.2024 | 09:45 | STA

V petem krogu 2. SNL so Novomeščani izgubili v Kidričevem. Po vodstvu krkašev v 13. minuti so domači z goloma v obeh sodnikovih dodatkih prišli do popolnega izkupička.

Foto: FB NK Krka

Nogometaši Dravinje so zaenkrat največje presenečenje 2. SNL. Ekipa iz Slovenskih Konjic je v 5. krogu s 4:1 premagala Tolmin in je na lestvici z desetimi točkami izenačena z drugouvrščenim Taborom iz Sežane. V preostalih dveh sobotnih tekmah 5. kroga so Jadran Dekani z 2:1 ugnal Slovan, Brinje Grosuplje in Bistrica pa sta se razšla z izidom 1:1.

Konjičani so že v prvem polčasu dosegli tri gole. Povedli so s 3:0, tik pred odhodom na odmor so gosti znižali, domačo zmago pa je s svojim drugim golom na tekmi v 73. minuti potrdil Matic Kovač.

Slovan je proti Dekanom vodil, toda domači so že do polčasa prišli do preobrata. Do preobrata pa ni prišlo v Grosupljem, domači so povedli, Bistričani izenačili, nato pa ni bilo več golov.

Že v petek sta se po štirih krogih vodilni ekipi 2. SNL, Gorica in Tabor Sežana pomerili na medsebojni tekmi v Sežani. Končala se je brez golov, tako da Gorica ostaja na prvem, Tabor pa na drugem mestu. Sta pa z remijem ponudili možnost tretji primorski ekipi Biljam, da z morebitno nedeljsko zmago proti Iliriji prevzame prvo mesto.

Rudar Velenje tudi po petem krogu ostaja brez zmage, še tretji neodločen izid je zabeležil na domači tekmi proti kranjskemu Triglavu. Domači so z goloma Stiana Džumhurja in Seana Satchwella dvakrat vodili, toda Toni Vinogradac in Oliver Kregar sta obakrat izničila njihovo prednost.

V sodnikovem dodatku pa je do treh točk prišel Aluminij. Z 2:1 je doma premagal Krko. Goste je v vodstvo popeljal Nik Pirc, še v prvem polčasu je izenačil Jaka Domjan, isti igralec je v tretji minuti dodatka še odločil tekmo.

* Izidi, 5. krog:

- petek, 6. september:

RUDAR VELENJE - TRIGLAV KRANJ 2:2 (1:1)

* Velenje, gledalcev 350, sodniki: Kondič, Kurtušič, Pirman.

* Strelci: 1:0 Džumhur (23), 1:1 Vinogradac (28.), 2:1 Satchwell (46.), 2:2 Kregar (73.).

* Rudar Velenje: Šugić, Dajčman, Medič Slaček, Grdič, Kozina, Sitar, Satchwell (od 52. Djemanović), Matjašič (od 86. Lagundžić), Vošnjak, Džumhur (od 74. Mihalj), Kantužer (od 86. Galić Bosnić).

* Triglav Kranj: Fefer (od 1. Sorčan), Cukjati, Vinogradac (od 57. Vidović), Kasnik (od 46. Kregar), Cipi, Šimunović, Šušnjara, Piskule, Gorenc Stankovič (od 74. Dakič), Brkić, Pokorn (od 57. Ljubijankič).

* Rumeni kartoni: Grdič; Cipi, Vidovič.

* Rdeč karton: /

TABOR SEŽANA - GORICA 0:0

* Sežana, gledalcev 400, sodniki: Novarlič, Benc, Šumer.

* Strelci: /

* Tabor Sežana: Fermišek, Vodeb, Emiljanov Nejčev, Todorov, Fuseini, Fortuna (od 83. Štefanec), Hristov Petkov, Briški, Stančič, Bafounta, Rose.

* Gorica: Jurca, Kitek, Močnik (od 63. Bloudek), Pihler (od 80. Žejen), Marjanac (od 69. Matavž), Curic, Mačak (od 63. Comita), Hodžić, Ćosić, Bulatović, M'Hand.

* Rumeni kartoni: Briški, Emiljanov Nejčev, Fuseini; Ćosić, Marjanac, Curic, Matavž.

* Rdeč karton: /

ALUMINIJ - KRKA 2:1 (1:1)

* Kidričevo, gledalcev 300, sodniki: Mertik, Herženjak, Dovnik.

* Strelci: 0:1 Prc (13.), 1:1 Domjan (45.), 2:1 (Domjan 90.+3).

* Aluminij: Banić, Zeljković, Tanyi (od 58. Saitoski), Maher (od 81. Silajdžić), Jagić, Kosi, Hunjet, Koderman (od 66. Klednik), Prenkpalaj (od 66. Zuo), Šubarić, Domjan.

* Krka: Čadež, Lalić, Lipec, Šalja, Žur, Medle, Kapun (od 72. El Kabbou), Gliha, Borovnik, Kovačič (od 68. Katič), Pirc (od 59. Nadarević).

* Rumeni kartoni: Zuo; Kapun, Lalić, Lipec, El Kabbou.

* Rdeč karton: /

- sobota, 7. september:

BRINJE GROSUPLJE - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 1:1 (1:0)

* Grosuplje, gledalcev 150, sodniki: Halilović, Mežnar, Mijatović.

* Strelca: 1:0 K. Kovač (33.), 1:1 Martinčič (77., 11-m).

* Brinje Grosuplje: Trobec, Kene (od 87. Mehle), Zrnec (od 70. Vitamvas), J. Kovač (od 87. Lindo), Dergić, K. Kovač (od 79. Jurić), Matko, Zajc (od 46. Palavec Marković), Trdin, Pušnik, Marinić.

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Križnik, Dukarić (od 59. Marsetič), Opačić, Martinčič, Tavares (od 59. Krapuhin), Lebar, Svržnjak, Horvat (od 59. Frešer), Kapun.

* Rumeni kartoni: Pušnik, K. Kovač; Tavares.

* Rdeč karton: /

JADRAN DEKANI - SLOVAN 2:1 (2:1)

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Rađević, Perger, Dedić.

* Strelci: 0:1 Maksimović (25.), 1:1 Čavara (29.), 2:1 Rudonja (45.+2).

* Jadran Dekani: Gabrić, Petriško (od 71. Vukman), Cerovec (od 75. Stojanović), Rudonja, Bračko (od 71. Hoti), Klavora, Pobi (od 75. Zupan), Burin, Nwachukwu, Čavara (od 68. Šćulac), Žabkar.

* Slovan: Mrežar, Jerak, Puškar, Ristić (od 56. Dodig), Dvoršak (od 77. Benedičič Dvoršak), Džajić (od 60. Jenko), Dimič, Repnik (od 77. Šakanović), Vidović, Maksimović, Duraković.

* Rumeni kartoni: Cerovec, Hoti, Zupan; Dimič, Jerak, Vidović, Ristić, Repnik, Šakanović.

* Rdeč karton: Šakanović (89.).

DRAVINJA - TKK TOLMIN 4:1 (3:1)

* Slovenske Konjice, gledalcev 200, sodniki: Gergič, Horvat, Holcman.

* Strelci: 1:0 Kopač (20.), 2:0 Vodopivec (39.), 3:0 Ramšak (42.), 3:1 T. Kujović (44.), 4:1 Kopač (73.).

* Dravinja: Skrbinšek, Ramšak (od 81. Kozar), Kopač (od 84. Xhelovci), Rožmarič, Justinek, Jevšenak, Turinek, Vodopivec (od 73. B. Kolar), Privošnik (od 81. Napotnik), Debelak (od 84. A. Kolar), Petek.

* Tolmin: Štrasberger, Šturm, Marsenić, Priori (od 70. D. Perše), T. Kujović, Rutar, Dos Santos (od 79. Čilić), Delibegović (od 46. Stanojević), Zarifović, Pacheco (od 46. M. Perše), Markelic (od 46. A Kujović).

* Rumeni kartoni: Turinek; Šturm, Stanojević.

* Rdeč karton: /

- nedelja, 8. september:

17.00 Ilirija 1911 - Bilje

17.00 Beltinci Klima Tratnjek - Drava Ptuj

* Lestvica:

1. Gorica 5 3 2 0 15:6 11

2. Tabor Sežana 5 3 1 1 12:7 10

3. Dravinja 5 3 1 1 9:5 10

4. Bilje 4 3 0 1 5:1 9

5. Aluminij 5 3 0 2 8:8 9

6. Jadran Dekani 5 3 0 2 7:7 9

7. Triglav Kranj 5 2 2 1 11:8 8

8. Beltinci 4 2 1 1 10:6 7

9. Brinje Grosuplje 5 2 1 2 6:6 7

10. Krka 5 1 1 3 6:9 4

11. Drava Ptuj 4 1 1 2 5:9 4

12. Tolmin 5 1 1 3 4:8 4

13. Slovan 5 0 3 2 5:7 3

14. Rudar Velenje 5 0 3 2 6:13 3

15. Bistrica 5 0 3 2 7:10 3

16. Ilirija 1911 4 0 2 2 6:12 2

