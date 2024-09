dolenjska

Kolo pa res ni za v vodo

7.9.2024 | 19:00 | I. V.

Iz stojala očitno prav pred kratkim izpuljeno električno kolo sistema izposojanja koles GoNm je bila daleč največ vredna najdba današnje že enaintridesete izvedbe ekološke potapljaške akcije novomeškega kluba za podvodne aktivnosti, ki tudi enainpetdeset let po ustanovitvi ne popušča v svoji dejavnosti.

Kolo pa res ni za v vodo.

Kar 32 potapljačev iz vse Slovenije se je danes dopoldne potopilo na več mestih v reko Krko v Novem mestu, vseh udeležencev letošnje ekološke akcije pa je bilo 88.

Reko Krko je tokrat čistilo 32 potapljačev iz vse Slovenije.

Kot potapljači že več zadnjih let ugotavljajo, med odpadki, odvrženimi v reko Krko, ni veliko novih, prevladujejo starejši od emajliranih nočnih posod in drugega posodja do razne steklovine pa tudi ena ročna bomba iz druge svetovne vojne se je znova našla na spisku. Kar se tiče novejših najdb prevladujejo predmeti odvrženi med popivanjem, kot so steklenice in pločevinke alkoholnih pijač, tar predmeti, ki jih v reko porinejo zelo verjetno z alkoholnimi spojinami najbolj prizadeti udeleženci omenjenega početja. To so med drugim nakupovalni vozički in tudi že omenjeno električno kolo.

Poleg potapljačev iz Kamnika, Trbovelj, Krškega, Maribora, Celja in Kočevja ter seveda obeh novomeških klubov KPA Novo mesto in M3, so pri akciji dejavno sodelovali tudi ribiči novomeške ribiške družine, splavar Polde Fink, koordinator za mladino iz Zavoda Novo mesto Mitja Valentinc in družinski člani članov KPA Novo mesto, potapljače pa je obiskal tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

‹ nazaj