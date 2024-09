družabno

Zaploskali olimpijcem

7.9.2024 | 15:00 | Foto: R. N.

Rokometna tekma med trebanjskim Trimom in francoskim Limogesom je na tribune pritegnila ogromno navijačev; med drugimi sta si srečanje ogledala tudi nekdanji trener Trebanjcev Uroš Zorman in kapetan slovenske reprezentance Jure Dolenec, ki je zadnja tri leta igral za francoski klub. Oba sta med polčasoma stopila na sredino igrišča, družbo pa sta jima delala še fizioterapevt v trebanjskem rokometnem klubu Rudi Slobodnik in domači vratar Urban Lesjak. Vsi so bili člani slovenske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah osvojila zgodovinsko četrto mesto. Predsednik trebanjskega kluba Toni Janc in županja Mateja Povhe sta vsem čestitala za odlične nastope na olimpijadi in jim ob tej priložnosti izročila tudi manjše darilo. Tudi dvorana jih je nagradila z bučnim aplavzom.

Sicer pa so trebanjski rokometaši zdaj že v Franciji - povratna tekma z Limogesom bo nocoj ob 19. uri.

