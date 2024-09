družabno

Življenje na tehtnici

6.9.2024 | 15:00 | Foto: Blaž Vatovec/Planet TV

Na Planetu se je v nedeljo, na prvi septembrski dan, začel šov Življenje na tehtnici, med petnajstimi kandidati, ki so se podali v boj s kilogrami, pa je tudi Sabina Božičnik s Senovega. 46-letna diplomirana upravna organizatorka se je za preobrazbo odločila zaradi zdravstvenih težav, povezanih z debelostjo. Njena nezdrava navada je, da pogosto preskoči zajtrk, uživa neredne in nezdrave obroke ter se zateka k hrani za tolažbo. Njen cilj je postati bolj aktivna, ponovno hoditi v hribe in uživati v plavanju, ki ji je zaradi teže trenutno neprijetno. Pravi, da je njen največji uspeh to, da je v življenju prišla do točke, ko se je naučila, da v vsaki še tako težki situaciji najde nekaj dobrega in gre naprej.

