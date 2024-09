kronika

Pogrešano osebo našli obnemoglo, a živo

6.9.2024 | 09:20 | M. K.

V sredo so svojci policijo obvestili, da na območju Kočevja pogrešajo osebo, ki je v večernem času odšla od doma na gozdno območje, iz katerega se ni vrnila. Policisti na območju Kočevja ter druge razpoložljive enote z območja celotne policijske uprave so takoj začele iskalno akcijo. Ker do jutra pogrešanega niso našli, je bila organizirana obsežna iskalna akcija, v kateri so poleg policistov, vodnikov službenih psov, konjenice in drona sodelovale tudi druge enote za zaščito in reševanje (gasilci, vodniki psov, lovci ...). Osebo so včeraj pozno popoldne obnemoglo našli, so danes sporočili s PU Ljubljana, in ji takoj nudili zdravniško pomoč.

''Ob srečno končani iskalni akciji, v kateri je bilo rešeno življenje, se zahvaljujemo vsem, ki so pri iskanju sodelovali in pri pregledu zahtevnega terena v gozdnem območju osebo našli,'' so zapisali na PU Ljubljana.

Osebo so naslednji dan našli v gozdu. (Foto: PGD Predgrad)

