Na Mirni že 30. mednarodni badmintonski turnir

2.9.2024 | 08:50 | P. K. L.

Foto: BK Mirna

Mirna/Mokronog - Badmintonski klub Mirna je že 30. uspešno organiziral mednarodni badmintonski turnir, na katerem so se zbrali igralci z vsega sveta – na tekmovanju v kategoriji U17 iz 21, na tekmovanju v kategorijah U11, U13 in U15 pa iz 14 držav. Zmage na turnirju najstarejših so odšle v Anglijo.

Hitra igra je tudi letos navduševala v dvoranah v Mokronogu in na Mirni – v Mokronogu so v petek in soboto tekmovali mlajši badmintonisti. Zbralo se jih je 152 iz 14 držav, med drugim z Maldivov. Finala so bila v nedeljo na Mirni, kjer je bil tudi turnir do 17 let, na katerem je sodelovalo 112 (32 več kot lani) tekmovalcev iz 21 držav, večinoma iz osrednje Evrope.

»Naše tekmovanje se je v treh desetletjih v badmintonskem svetu zelo dobro prijelo. Igralci in reprezentance iz celega sveta se ga zelo radi udeležujejo. Všeč so jim naše gostoljubje, prijaznost in seveda slovenska narava. Lahko brez skrbi rečem, da smo kot organizator zelo cenjeni v Evropi. Zasluga za to gre tudi vsem prostovoljcem, še posebej pa staršem naših igralcev, ki se vsa leta aktivno vključujejo v organizacijo, priprave itd. Ponosni smo tudi na to, da se je letos za sojenje pri nas odločila tudi sodnica, ki je sodila finale olimpijskih iger,« je po tekmovanju povedal direktor turnirja U17 in predsednik BK Mirna Aljoša Turk.

»Ko smo leta 1995 organizirali prvi mednarodni badmintonski turnir v Trebnjem, smo upali, da postane prepoznaven in priljubljen. Leta 2003 smo ga preselili v novo športno dvorano pri Osnovni šoli Mirna. Dogodku ves čas ob strani stoji tudi lokalna skupnost – prej krajevna skupnost, od leta 2011 pa občina. Gre za največji športni dogodek v naši občini, ki nedvomno prispeva tudi k prepoznavnosti in obisku našega kraja v preostalem delu leta. Upamo pa še, da bo v prihodnje spet kakšna zmaga ostala v občini Mirna,« pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, ki je pri prvih turnirjih sodeloval kot ustanovni član BK Mirna in soorganizator dogodka.

Med domačimi igralci se je letos sicer najbolje odrezala Lana Livk, ki je bila v ženskih dvojicah do 17 let peta, peto mesto pa si je med najmlajšimi priigral tudi Erik Pavlin.

REZULTATI U17:

https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=223FCA68-5708-4636-85A8-9FD2C1367375

REZULTATI U11, U13, U15:

https://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=4127f18a-6851-4db6-a9dc-6a73d29b50b7

