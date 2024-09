šport

Brzin na Slovakia Ringu že do naslova državnega prvaka

2.9.2024 | 08:30 | M. K.

Orechová Potôň - Dirkališče Slovakia Ring je gostilo peto, predzadnjo dirko državnega prvenstva Slovenije v cestno hitrostnem motociklizmu, ki so jo pripravili člani društva 2nRace, poroča AMZS.

Na hitri stezi je zmagal Aleš Brzin (AMD Trebnje), ki je dirko pred koncem sezone že postal državni prvak v razredu superbike. Do zmage v konkurenci tekmovalcev v kategoriji supersport 600 pa je prišel Enej Logar (AMD Domžale). Izjemno zahtevne vremenske razmere so poskrbele, da so se dirkači pred predzadnjo dirko sezone za točke državnega prvenstva večino časa zadrževali v senci ter se hladili na vse mogoče načine, so zapisali na spletni strani AMZS in dodali, da je temperatura ozračja pošteno presegla 33 stopinj Celzija in bi lahko na razbeljeni asfaltni podlagi brez težav tudi pekli kurja jajca.

Aleš Brzin (levo na najvišji stopnički) na zmagovalnem odru po dirki na Slovakia Ringu. (Foto: AMZS)

