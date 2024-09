dolenjska

Gubčeva ulica pri gradu Grm odslej enosmerna

1.9.2024 | 17:00 | M. K.

Novo mesto - Pred začetkom šolskega leta so na Mestni občini Novo mesto na pobudo krajanov in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kandija–Grm spremenili prometni režim na Gubčevi ulici. Na 200-metrskem uličnem odseku bo promet odslej potekal enosmerno iz smeri grmskega gradu proti Mušičevi ulici. Na šolski poti, ki jo uporabljajo številni učenci Osnovne šole Grm, so po novem razširjene tudi površine za pešce in kolesarje, kar povečuje varnost ranljivih udeležencev v prometu, so sporočili z novomeškega rotovža.

Ob spremembi prometnega režima na Gubčevi ulici iz dvosmernega v enosmerni Mestna občina Novo mesto voznike poziva k doslednemu upoštevanju nove signalizacije, v začetnem obdobju pa bo pri usmerjanju prometa preventivno sodelovalo tudi medobčinsko redarstvo, so že zapisali na rotovžu.

Gubčeva ulica proti Mušičevi ulici (Foto: Marina Babić)

‹ nazaj