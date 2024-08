gospodarstvo

Posodobitev krške železniške postaje

27.8.2024 | 08:30 | STA

Direkcija za infrastrukturo je na portalu javnih naročil objavila naročilo za izvedbo gradbenih del v okviru projekta nadgradnje proge državna meja-Dobova-Zidani most na območju Krškega. Rok za prejem ponudb je 7. oktober, ko bo tudi odpiranje ponudb. Projekt, ki v osnovi pomeni nadgradnjo postaje Krško in za katerega je direkcija že pridobila približno 50-odstotno kohezijsko sofinanciranje, bo zaključen predvidoma v začetku 2026, njegova vrednost je ocenjena na okoli 43 milijonov evrov. Gre za prvo etapo prve faze obnove proge med železniškim križiščem v Zidanem mostu in mejo s Hrvaško.

Železniška postaja Krško (Wikipedia)

