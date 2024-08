kronika

Dva sta se stepla, tretji posredoval, kar ni bilo všeč četrtemu

26.8.2024 | 17:50 | M. K.

Na številki policije 113 so od petka do ponedeljka zjutraj sprejeli 757 klicev, od tega je bilo 275 dohodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejim zadevami (104) ter javnim redom in mirom (61) - od tega dvajset kršitev javnega reda in mir na javnem kraju in štiri v zasebnem prostoru, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Javni red in mir

V petek zvečer so novomeški policisti napisali položnico 64-letniku, ki je med intervencijo zaradi prijave kršitve javnega reda in miru v postopku žalil policiste.

V noči na soboto so se stepli v baru v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je prišlo do prepira in nato fizičnega obračunavanja med mlajšima moškima. Tretji je posredoval, da bi ju ločil, kar pa ni bilo povšeči četrtemu in se je spravil na tretjega. Ena oseba je bila poškodovana, 23-letnemu storilcu so policisti napisali plačilni nalog. Četrtega akterja še iščejo.

V soboto zjutraj so brežiški policistki odpeljali v pridržanje do iztreznitve 32-letnega kršitelja, ki je kršil javni red in mir in se ni pomiri in ni upošteval ukazov policistov.

Novomeški policisti so zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru že pred drugo popoldne v pridržanje odpeljali 61-letnega razgrajača. Tudi po prihodu policistov je razgrajal, ukazov ni upošteval in se ni pomiril. Ker ni šlo drugače, so ga vklenili in odpeljali na hladno. Zaradi glasne glasbe in razgrajanja so se ponovno vrnili zvečer. Dvema kršiteljema bodo poslali plačilne naloge. Najglasnejšega 30-letnika pa so vklenili in pridržali do iztreznitve na policijski postaji.

V nedeljo zvečer so policisti v Novem mestu obravnavali 24-letnika iz Bele krajine, ki naj bi se pred tem zaganjal v 26-letnika. Naj bi ga brcnil in nato še poškropil z dražečim sprejem. 24-letniku bodo napisali plačilni nalog. Ker se je v družbi razgrajačev nahajal tudi mladoletnik, bodo o tem obvestili njegove starše in center za socialno delo.

Krški policisti so v noči iz nedelje na ponedeljek v okolici Rake v intervenciji v zasebnem prostoru vklenili in odpeljali v pridržanje 34-letnika.

Prometna varnost

S področja prometne varnosti so obravnavali 45 različnih dogodkov, od tega eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, tri z lahkimi in sedemnajst z materialno škodo.

Novomeški policisti so v noči na nedeljo 17-letniku zasegli moped zaradi suma, da je predelano in presega tovarniško predvidene hitrosti. Moped bodo odpeljali na izredni tehnični pregled.

Prometni policisti so v nedeljo zvečer na Drnovem kontrolirali 49-letnika. Najprej so ugotovili, da so na avtu tablice, ki tja na sodijo; potem so ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja; posumili so tudi v njegove psihofizične sposobnosti za vožnjo in so mu odredili alkotest, ki ga je odklonil. Avto so mu zasegli, mu napisali plačilni nalog za dve kršitvi, za eno pa uvedli postopek o prekršku.

Zaradi prekratke varnostne razdalje trčila štiri vozila

V petek popoldne, okoli pol dveh, je prišlo na avtocesti od Novega mesta proti Obrežju, pri Dolnjem Kronovem, do prometne nesreče štirih vozil, a brez telesnih poškodb. Po prvih ugotovitvah ogleda je prišlo do naleta zaradi prekratke varnostne razdalje, začelo pa se je z zaviranjem prvega vozila – modrega mercedesa avstrijskih tablic, ki je po trku odpeljal proti Obrežju in se je za njim izgubila vsaka sled. Imajo pa njegovo registrsko številko, zato preiskava primera še ni zaključena. Pri dveh od treh udeležencev naleta, ki so ostali na kraju, so policisti ugotovili prisotnost alkohola – pri enemu 0,33 mg/l v izdihanem zraku, pri drugemu pa podobno, a naj bi užival alkohol po prometni nesreči. Zanj so odredili strokovni pregled. Enemu vozilu so se sprožili varnostni mehovi, zato so prometni policisti odvzeli registrske tablice. Po zaključeni preiskavi bodo uvedli ustrezne postopke o prekršku.

Pijan na štirikolesniku

Trebanjski policisti so v soboto zvečer v bližini Rdečega Kala ustavili 61-letnega voznika štirikolesnika, ki je s svojo vožnjo dajal ne preveč zanesljiv vtis. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,3 promila). Uvedli so postopek o prekršku – predvidena sankcija je najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk!

Pijan na streho

V nedeljo popoldne je na relaciji Dvor – Soteska prišlo do prometne nesreče, v kateri se je lažje poškodoval 55-letni voznik iz Kamnika. Po prvih ugotovitvah je zaradi vožnje preblizu roba vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Preizkusili so ga z alkotestom, ki je pokazal rezultat 1,31 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2,7 promila).

Jezdec padel s konja in se huje poškodoval

Med ježo v okolici Debenca se je v petek popoldne huje poškodoval 47-letni jezdec. Med ježo po makadamski lokalni cesti je padel oziroma ga je konj zvrnil s sebe, a tako nesrečno, da je noga ostala zataknjena v stremenu in je jezdec z glavo udaril po tleh. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato pa z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.

Mejne zadeve

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti prijeli 563 oseb, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje oziroma bivanje v Sloveniji.

Od tega so jih v petek prijeli v Beli krajini 79 (sinji Vrh, Žuniči, Balkovci, Bedenj, Preloka, Tribuče, Preloka, Rakovec, Podklanec, Vukovci, Vinica, Zilje). Preostale so prijeli na območju Posavja, obravnavali pa v registracijskem centru na Obrežju.

