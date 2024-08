Utrinki z zaključka 28. sezone Plazma Športnih iger mladih

26.8.2024

Split - Split je med 19. in 24. avgustom gostil Alta banka mednarodno finale Plazma Športnih iger mladih. Največja amaterska športna prireditev je letos poleg tekmovanj pripravila tudi All-star športni dan, na katerem sta nova ambasadorja iger postala Šime Vrsaljko in Aleksandar Kolarov, na splitski Rivi je bila odigrana šahovska simultanka ter Izobraževalni projekt »Zero Waste«, ki je združil šport in ekologijo. Med vrhunci letošnje 28. sezone iger je bila tudi igra Med dvema ognjema, ki so ju skupaj z otroki odigrali ministri Matjaž Han, Tonči Glavina, Johannes Hahn, komisar za proračun Evropske komisije, športniki Andreja Leški, Šime Vrsaljko, Barabara Matić, Predrag Mijatović, Aleksandar Kolarov in mnogi drugi.

Med dvema ognjema - eksibicija

Otroci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine so se tudi letos, brez kakršnihkoli stroškov za njihove starše, pomerili v desetih športnih disciplinah: Coca-Cola pokalu, Tommy turnirju v malem nogometu, Kinder Joy of moving turnirju v ulični košarki, HEP turnirju v rokometu, MIS turnirju v odbojki, Pokalu PAKET24 v tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, Pokalu PBZ v šahu, med dvema ognjema in atletiki v sklopu Telemachovega športnega dne. Tekmovanja so se začela že januarja, pot od kvalifikacijskih in županijskih turnirjev, prek državnega finala, do velikega mednarodnega finala v Splitu pa je bila dolga za mlade športnike, ki so se zbrali v mestu pod Marjanom. V štiridnevnem dogajanju ni manjkalo tekmovanj, niti zabave. Otroci so se družili, igrali, ustvarjali nova prijateljstva, se kopali in spoznali tudi svoje športne vzornike. Vrhunec letošnjega tekmovalnega dela je bil veliki finale Coca-Cola pokala, ki se igra v moški in ženski konkurenci, medalje najboljšim pa so podelili: nogometni legendi Aljoša Asanović in Igor Štimac, Borko Ristovski minister za šport Severne Makedonije Zoran Gajić minister za šport Srbije, ter ustanovitelj in predsednik Plazma Športnih iger mladih Zdravko Marić.

Skupna po tekmi

Alta banka Slavnostni zaključek

S slavnostnim zaključkom na splitski Rivi v četrtek, 22. avgusta se je končala letošnja 28. sezona Plazma športnih iger mladih, ki so letos v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji zbrale več kot 328.870 udeležencev. V Sloveniji, ki se je tej športni manifestaciji pridružila letos, je v Športne igre mladih bilo vključenih 34.770 otrok in mladostnikov.

Udeležence, organizatorje iger in goste mesta Split je pozdravil gostitelj, splitski župan Ivica Puljak, ki je bil posebej ponosen nad tem, da so Športne igre mladih nastale v Splitu.

Zaključek iger - publika

Poleg 824 udeležencev mednarodnega finala so se zaključne slovesnosti udeležili ugledni gostje: Johannes Hahn - komisar Evropske komisije za proračun in administracijo, Christopher Robert Hill in Julie Hill - veleposlanik ZDA v Srbiji s soprogo, Zoran Gajić, minister športa Republike Srbije, Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Jasna Duraković, ministrica za izobraževanje in znanost Federacije Bosne in Hercegovine, Borko Ristovski, minister za šport Severne Makedonije, Tomislav Žigmanov – minister za človekove in manjšinske pravice ter socialni dialog v vladi Srbije, Đorđe Milićević – minister brez listnice, zadolžen za koordinacijo aktivnosti in ukrepov na področju odnosov z diasporo v vladi Srbije, Novica Tončev – minister brez portfelj, zadolžen za izboljšanje razvoja nerazvitih občin v vladi Srbije. Predstavniki sponzorjev: Zoran Bogdanović, Frank O'Donell, Marcel Martin – evropski vodstveni vrh Coca Cola Hellenic Bottling Company, Dora Strezova Nikolova, Gorica Stojković – Coca Cola HBC Adria in Srbija, Dragan Stajković, Ognjen Lazić, Ana Kovačević, Milica Šetka – generalni direktor in marketing podjetja Bambi a.d., Adrian Ježina, Mislav Galler, Damir Vrsajković - predsednik in člani uprave Telemacha Hrvatska, Marijan Kustić, predsednik Hrvaške nogometne zveze, Arkadiy Dvorkovich - predsednik Svetovne šahovske zveze, Erion. Veliaj - župan Tirane. Znani športniki Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Stipe Pletikosa, Milan Rapaić, Predrag Mijatović, Joško Jeličić, Igor Štimac, Aitor Karanca, Mehmed Baždarević, Barbara Matić, Andreja Leški, Larisa Cerić, Tijana Bogdanović, Valent Sinković.

Šime Vrsaljko in Aleksandar Kolarov, nova ambasadroja Športnih iger mladih

Slovesna razglasitve novih ambasadorjev iger je potekala v Hrvaškem domu ob prisotnosti športnikov, športnih funkcionarjev, ljudi iz političnega in javnega življenja. Prisotne je pozdravil Zdravko Marić, predsednik Plazma Športnih iger mladih: »Hvala vladam vseh štirih držav, da nas podpirate in hvala vsem sponzorjem, da s skupnimi močmi zagotavljamo otrokom, da se lahko popolnoma brezplačno udeležijo iger, da se ukvarjajo s športom, se družijo, širijo strpnost in fair play. Vedno rad povem, da mi je Bog vse povrnil, ko je v moje življenje poslal Peđu Mijatovića. Moram pa izpostaviti eno izjemno osebo, ki ta hip ni tukaj med nami, to je Aleksander Čeferin, najboljši človek na svetu.« Predsednik UEFA Aleksander Čeferin in ambasador Športnih iger mladih je prisotne nagovoril z video sporočilom in ob tem še enkrat podprl to izjemno športno prireditev.

Zaključek iger

»Ni pomembno, ali gre za amaterski ali profesionalni šport. Šport vedno spodbuja najboljše in najlepše, pomemben je za razvoj naših otrok, za razvoj njihovega značaja, za njihovo prihodnje življenje. Mislim, da so Športne igre mladih prava pot, saj je ta projekt glas, ki se daleč sliši« je dejal Šime Vrsaljko, ki mu je plaketo za novega ambasadorja iger izročil Nemanja Vidić. Dolgoletni ambasador SIM Johannes Hahn - komisar Evropske komisije za proračun in administracijo je med novimi ambasadorji ŠIM pozdravil Aleksandra Kolarova: »Vesel sem, da imajo te generacije možnost sodelovati na Športnih igrah mladih. Vztrajnost, veselje in iskrenost, ki jo otroci premorejo, je nekaj, kar lahko pokažejo nam starejšim, mi pa jim moramo s svojimi izkušnjami pomagati, da to pot nadaljujejo. Kot novi ambasador bom na voljo, da med mladimi razvijamo zavest o pomenu ukvarjanja s športom, in o tem kako pomembno je, da bodo dobri ljudje,« je dejal Kolarov.

Alta banke All star Spots day se je nadaljeval z razstavo šahovskih pokalov PBZ, na kateri so se poleg mladih šahistov predstavili tudi Dušan Stojankić, Dora Strezova Nikolova, Frank O'Donnell, Jaak Mikkel, predstavniki Coca-Cole HBC., Dragan Stajković - generalni direktor družbe Bambi a.d., Josip Komar - predstavnik investitorjev v Dalmacija Tower (AC Hotel Split by Marriott), Tatjana Golubović - vodja odnosov z javnostmi in marketinga PBZ Hrvaška, Valent Sinković - veslač in olimpijski prvak, Jorg Gunkel - direktor prodaje in trženja v podjetju Topps, Katharine Viner - urednica Guardiana, Sandra Lazarević - direktorica marketinga Intesa Sanpaolo banka Srbija, Milica Šetka - vodja skupine Snacks CCC HBC, Zoran Blagojević, izvršni direktor pri Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, Adrian Chiles - britanski novinar in voditelj, Jernej Suhadolnik - odgovorni urednik športne redakcije DELO, Jelena Drakulić Petrović - direktorica Ringier Axel Springer, športne legende Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Niša Saveljić in Dejan Tomašević. Udeleženci šahovskega pokala PBZ so se pomerili s šahovskima velemojstroma Aleksandrom Dimitrijevićem in velemojstrom Zurabom Azmaiparashvilijem, ki jih je vodil Arkady Dvorkovich, predsednik FIDE - Svetovne šahovske organizacije.

V sklopu bogatega programa je potekal tudi nagrajeni športno okoljski dogodek »Zero Waste – Bodi del igre – Varujmo naš planet«. Na izobraževalnem poligonu so otroci, udeleženci mednarodnega finala, znova pokazali, da gresta šport in ekologija skupaj, Zoran Bogdanović, predsednik uprave Coca-Cole HBC, pa jim je podelil tudi primerne nagrade.

Eksibicijska tekma med dvema ognjema

Prokurative so tokrat postale športno igrišče za atraktiven ekshibicijski turnir med dvema ognjema, na katerem so se zbrali znani ljudje iz zamejstva in Evrope, ki so ob obilici smeha in zabave znova izkusili veselje do igre iz otroštva.

Slovenske barve so zastopali gospodarsk minister Matjaž Han, judoistka Andreja Leški in nogometaš Marko Simeunović, evropski komisar Johannes Hahn ter Jure Tepina, vodja digitalnih vsebin pri CME Adria. Čeprav so bili slovenski navijači najglasnejši, je v napetih tekmah zmago slavila All-star hrvaška ekipa.

