Marjan Ravbar kri daroval stotič

26.8.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Novo mesto - Na Centru za transfuzijo v novomeški bolnišnici so danes čestitali krvodajalcu Marjanu Ravbarju, ki je kri daroval stotič. Kot je povedal, bi bila številka prav gotovo precej višja, a dokler je bil šofer, to ni bilo možno. Darovati je začel pri osemnajstih letih, kar sam se je odločil, da gre in vztraja še naprej. Najverjetneje se drugo leto upokoji, saj ima že 42 let delovne dobe. Ukvarja se tudi s čebelarstvom, kar počasi predaja "ta mladim", so sporočili iz novomeškega OZ Rdečega križa, kjer jih še posebej veseli, da je krvodajalstvu zapisana cela njegova družina, žena in trije otroci, pa tudi Marjan ne bo odnehal, dokler se bo dalo.

Po odvzemu sta mu čestitali predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in predsednica KORK Podgrad Stanislava Turk.

