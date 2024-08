družabno

Zahvala profesoricama

26.8.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Foto: EŠNM

S koncem šolskega leta sta se od svojih dijakov poslovili profesorici Mojca Radešček (na fotografiji desno) in Minka Lekše (levo), ki sta na Ekonomski šoli Novo mesto obe skupaj preživeli kar 70 let. Kot so nam povedali na šoli, je bilo njuno delo vsa leta vzorno in izjemno prizadevno, saj sta se nenehno trudili, da bi dijakom predali čim več znanja in življenjskih modrosti. Minka je poučevala ekonomijo, Mojca pa slovenščino. Poleg tega sta bili tudi odlični sodelavki, vedno v podporo in vzpodbudo svojim kolegom in kolegicam. »Hvala za vse znanje, potrpežljivost in predanost, na novi življenjski poti pa obilo zdravja in lepih doživetij,« jima družno želi celoten kolektiv te novomeške šole na čelu z ravnateljico (v sredini) Vladimiro Šuštaršič.

