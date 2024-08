posavje

Za zasebna zemljišča so odgovorni lastniki

24.8.2024 | 12:35 | Dragana Stanković

Brežice - Po vsakem obilnejšem deževju, ko Sava na svoje brežine, pod mostove in še kam nanese kopico vejevja in drugega plavja, tudi smeti, se pojavijo vprašanja, kdo je dolžen vzdrževati, čistiti, urejati, kositi brežine reke. Odgovornost posameznih služb na spodnji Savi, to je na okoli 40 kilometrih od HE Vrhovo do HE Brežice, širši javnosti namreč ni povsem jasna.

Ko je voda v strugi, za vse, kar se dogaja s spodnjo Savo, skrbi HESS skladno s koncesijsko pogodbo. Na sliki Sava v Sevnici. (Foto: D. S.)

Glede na koncesijsko pogodbo si to nalogo delita koncesionar HESS in Infra kot operativni izvajalec gospodarske javne službe v imenu Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV). O tem, kaj so čigave pristojnosti, smo povprašali Andraža Hribarja, vodjo službe za gradbeništvo in okolje pri HESS. Na podlagi koncesijske pogodbe z državo HESS vzdržuje spodnjo Savo pri normalnem toku rek. Torej, ko je voda v strugi, HESS skrbi za vse, kar se dogaja s Savo, poenostavljeno pojasni Hribar.

Urejanje brežin si delita HESS in Infra – Pristojnosti določa koncesijska pogodba – V normalnih razmerah večino nalog opravlja HESS, ob poplavah pa Infra, vendar le na državnih zemljiščih

