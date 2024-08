kronika

Sršenja gnezda odstranili iz podstrešja in drevesnega debla

21.8.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.10 so v Podvinjah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 18.53pa so gasilci PGD Obrežje na Slogonskem sršenje gnezdo odstranili iz drevesnega debla.

Nad sršene (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod 4.ŽELEBEJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE, izvod 4. VERDUN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PODBORŠT, izvod 2.PROTI GOLOBINJEKU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Sela 2 - nizkonapetostno omrežje proti Selam in hiša pri TP.

