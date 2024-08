FOTO: Sejem Agra, 62.-ič tradicionalno svež!

21.8.2024 | 08:30

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo letos v Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta tudi ob svoji 62. ponovitvi ohranil sloves največjega in najpomembnejšega kmetijsko-živilskega sejma v tem delu Evrope. Z več kot 1700 razstavljavci iz več kot 30-ih sodelujočih držav bo ponujal vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali in predstavitvami v maneži bo prikazal najboljše rejske dosežke in vabil s sonaravnimi praksami in nasveti v sejemske vrtove. Povezoval bo s strokovnimi in stanovskimi srečanji in nazdravil uspešnemu poslovnemu, strokovnemu in prijateljskemu druženju z najboljšimi kmetijskimi pridelki ter nagrajenimi prehranskimi izdelki in vini. V družbi Vinske kraljice Slovenije se bodo še posebej zlatile žlahtne kapljice jubilejnega, 50. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Država partnerica sejma bo Bolgarija. Ob njej bodo najvidnejši domači in tuji ponudniki ter ključne slovenske državne, gospodarske in strokovne organizacije predstavile pogled v prihodnost, inovativne kmetijske in živilske tehnologije, odlične pridelke, prehrano, vina in mednarodno sodelovanje.



Vodilni domači in tuji proizvajalci

NAJPRODORNEJŠI PONUDNIKI IZ VSEH KONTINENTOV IN DRŽAVA PARTNERICA BOLGARIJA



Prepoznavni domači in tuji razstavljavci bodo ponujali najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, semena, sadike, sredstva za prehrano in nego živali in rastlin, opremo za gastronomijo. V pokušnjo bodo odlični pridelki in prehranski izdelki slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij ter vina. Bogat bo program izdelkov za koriščenje obnovljivih virov energije ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč. Sejemska država partnerica Bolgarija bo med drugim predstavila sladke in slane jedi iz ekološko pridelanega sadja, oreščkov in zelenjave, vina, svoje svetovno znano rožno olje ter druga organsko pridelana olja in esence, naravno kozmetiko, zelišča in turizem.

Svet čebel

NOVOSTI IZ ČEBELJEGA IN INSTITUCIONALNEGA SVETA

Sejem se bo ponašal z novo pridobitvijo, paviljonom Čebelji svet. V njem bodo lahko obiskovalci s pomočjo virtualnih VR-očal spoznali svet čebel, spoznavali lepote Slovenije s perspektive čebele, se poglobili v skrivnosti čebeljega življenja in slovenskega čebelarstva.

V družbi živali

SEJEM BO ŽIV!

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje,