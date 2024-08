kronika

Pogrešanega mladoletnika z območja Novega mesta našli

20.8.2024 | 09:20 | M. K.

Policiste so v ponedeljek zvečer obvestili, da pogrešajo mladoletnega M. K. z območja Novega mesta, ki trenutno biva na območju Celja. Pogrešani je visok okoli 160 centimetrov, vitke postave in ima kratke črne lase, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v kratke črne jeans hlače in belo majico s črnimi napisi ter obut v črne natikače znamke Nike z belim napisom.

Policija prosi vse, ki so ga videli, da jim podatke sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

Dodano 21.8. ob 9.30:

Policija je preklicala iskanje mladoletnika z območja Novega mesta, ki so ga pogrešali od ponedeljka zvečer. K skrbnikom se je vrnil v torek zvečer, z njim pa je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Celje.

‹ nazaj