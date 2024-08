kultura

Nevihta glasbenike iz Lurda pregnala v kulturni center

19.8.2024 | 13:40 | L. Markelj, foto: Občina Šentjernej

Šentjernej - Med pomembnejšimi kulturnimi dogodki, ki so se in se še bodo zvrstili v okviru Jernejevega 2024, zagotovo sodi koncert mednarodno priznane in nagrajene slovenske pevske zasedbe z imenom Ingenium Ensemble.

Koncert zasedbe Ingenium Ensemble je navdušil šentjernejsko publiko.

Načrtovano je bilo, da bo koncertu mogoče prisluhniti pri kapeli v Lurdu, a vreme organizatorjem sinoči ni bilo naklonjeno in zaradi nevihte so ga izvedli v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja. Obiskovalci so se kar trli, stole so donašali …

Zasedbo ingenium Ensemble sestavljajo: domačinka iz Šentjerneja Ema Pavlič (sopran), pa brata Blaž in Matjaž Strmole iz trebanjskega konca (prvi poje tenor, drugi pa bariton) ter Petra Frece (mezzo sopran), Domen Anžlovar (tenor) in Ambrož Rener (bas).

Koncert je bil res dobro obiskan.

Skupina, ki se poleg izvajanja klasične zborovske glasbe posveča tudi sodobnim stvaritvam, se najpogosteje predstavlja v okviru tujih glasbenih festivalov, kjer ponosno zastopa bogato slovensko zborovsko izročilo. Med najpomembnejše dosežke šteje uspehe na zborovskih tekmovanjih v Leipzigu, Arezzu in Tolosi, kjer so leta 2014 poleg zmage v obeh kategorijah za vokalne skupine prejeli tudi nagrado občinstva. Za svoje mednarodne dosežke je zasedba leta 2015 prejela zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

V Šentjerneju so navdušili s pestrim programom, tudi veliko slovenskimi pesmimi. Aplavz je povedal vse.

Zbrani, ki sta jih pozdravila šentjernejski župan Jože Simončič ter Elizabeta Kušljan Gegič, programska vodja kulturnega centra, so se po koncertu še radi zadržali ob dobrotah članice Društva kmetic Šentjernej in šentjernejskih vinogradnikov.

‹ nazaj