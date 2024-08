kronika

FOTO: Po neurju prekrivali strehe; oranžni alarm za južni del države

19.8.2024 | 07:00 | M. K.

Danes bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi, Agencija RS za okolje (Arso) je zato za južni del države izdala oranžno, za severni del pa rumeno opozorilo. Na Primorskem so razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ozračje pa se bo po daljšem vročinskem valu končno nekoliko osvežilo.

Na Trgu svobode v Sevnici je včeraj popoldne, kot smo že poročali, močan veter poškodoval pločevinasto kritino na poslovni stavbi (na sliki). Na Šmarski cesti pa so gasilci po neurju s strešniki prekrili pet kvadratnih metrov ostrešja stanovanjskega objekta (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto: PGD Sevnica)

Danes bo večinoma oblačno in deževno, prisotne bodo tudi nevihte, predvsem na vzhodu bodo tudi močnejši dolgotrajni nalivi, poroča Arso. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.

Zahodno od nas in na območju Alp bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ozračje se bo osvežilo, ob severnem Jadranu pa bo zapihala burja.

V torek dopoldne naj bi bilo pretežno oblačno, ponekod bo še deževalo, popoldne pa se bo delno razjasnilo. V sredo lahko pričakujemo jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, v četrtek pa bo sončno, napoveduje Arso.

Nevihte z močnim vetrom in udari strel so na vzhodu in severovzhodu države že v nedeljo povzročale težave, kot smo poročali, tudi v Posavju. Največ težav je povzročil močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival objekte. Udari strel so zanetili požare dveh dreves in travnika, nekaj objektov pa je poplavila tudi meteorna voda

Gorel kup smeti

Sinoči ob 21.51 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, izvod novo naselje Semiška.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

