Trebanjci v finalu boljši od Novomeščanov

18.8.2024 | 09:40 | R. N., fotografije: Gašper Simonič

Novo mesto - S podelitvijo pokalov najboljšim trem ekipam se je včeraj končal dvodnevni rokometni pripravljalni turnir Krka 2024, ki ga že vrsto let pripravlja Moški rokometni klub Krka pod pokroviteljstvom Krke, tovarne zdravil d. d., Mestne občine Novo mesto, podjetja Adria Mobil, Roletarstva Medle in drugih. V športni dvorani Marof so poleg domačinov nastopile še ekipe Trimo Trebnje, SC Ferlach iz Avstrije in srbski prvak Vojvodina. Prvo mesto so na koncu osvojili Trebanjci, ki so v finalu s 30:27 ugnali Novomeščane. V tekmi za tretje mesto je tesno z 28:27 zmagala Vojvodina. Za slovenski moštvi je bila to dobra generalka pred skorajšnji začetkom nove rokometne sezone, so sporočili iz novomeškega rokometnega kluba.

Trebanjci so v finalu ugnali gostitelje turnirja.

Trebanjci so se v petek pomeril s srbskim prvakom. Po izteku šestdesetih minut je bil izid neodločen, zato so o napredovanju v finale odločale sedemmetrovke, v katerih pa je bil uspešnejši Trimo.

David Didović, kapetan RK Trimo Trebnje: »Vemo, da je turnir v Novem mestu vedno na visokem nivoju, saj so to pokazale tudi ekipe, kot so Krka in ostale, ki pridejo v goste. Lahko rečem, da je bilo vse super, morda je vse skupaj zmotila le vročina. Ta turnir je bil za nas na nek način že uvertura v prvo evropsko tekmo, ki nas čaka čez štirinajst dni. V naslednjih dneh nas čaka še dodatno uigravanje, pregled video posnetkov in še zadnja pripravljalna tekma. Potem se začne zares.«

Trebanjce 31. avgusta v domači dvorani čaka evropska preizkušnja, saj se bodo v kvalifikacijah za uvrstitev v evropsko ligo pomerili s francoskim Limogesem.

»S turnirjem sem zadovoljen. Če bi ocenil obe tekmi, lahko rečem, da smo imeli proti Trimu kar nekaj tehničnih napak, izgubljenih žog, sicer pa so se fantje načeloma zelo izkazali. Imamo pa kar nekaj zdravstvenih težah, saj v postavi še vedno ni Jureta Blaževiča, Jerneja Avsca, bolečine v hrbtu je znova začutil Matija Gliha, v popolnem trenažnem procesu tudi nista Leon Rašo in Tilen Kukman, ampak generalno gledano verjamem, da bomo z nekaj popravki v igri lahko konkurirali vsem ekipam v ligi. Tak je naš plan,« pa je povedal trener Novomeščanov Mirko Skoko.

Krko v naslednjih treh tednih pripravljalnega obdobja čaka še nekaj tekem, med drugim bodo v Marofu gostili ekipo iz Slovenj Gradca, madžarsko zasedbo Scurgoi ter povratnika v prvoligaško druščino Rokometni klub Krško. Sicer pa bodo Novomeščani uvod v Ligo NLB odprli v domači dvorani, ko v goste (7. septembra) prihaja ekipa Rika iz Ribnica, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Rezultati pripravljalnega turnirja Krka 2024:

RK Vojvodina : RK Trimo Trebnje 28:29

MRK Krka : SC Ferlach 33:28

Tekma za 3. mesto:

SC Ferlach : RK Vojvodina 27:28

Tekma za 1. mesto:

MRK Krka : RK Trimo Trebnje 27:30

