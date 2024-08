šport

Krka doma ostala brez točk

17.8.2024 | 09:15 | Besede in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj sklonjenih glav zapuščali zelenico na stadionu Portoval, ki je znova spet bolj spominjala na njivo kot na nogometno igrišče. Igralna površina je v zelo slabem stanju, domači pa so na zahtevnem terenu z 1:2 izgubili s Tolminom, ki je prejšnji teden po porazu v Biljah, prvič v tej sezoni vknjižil vse tri točke. Novomeščani ostajajo pri eni točki, ki so jo izvlekli v uvodnem krogu s Slovanom, ko je v zadnji sekundi za 1:1 zadel Veron Šalja.

Nogometaši Tolmina so se izkazali s čvrsto obrambo.

Krkaši so podobno kot pred tednom dni znova hitro prejeli zadetek. Brazilec Kalani Carrilho Dos Santos Almeida je po desni strani mojrtsko preigral nekaj domačih nogometašev in se sam znašel pred vratarjem Luko Čadežem, ki je bil nemočen. Tolmin je v 12. minuti vodil z 1:0.

Novomeščani so se na vse pretege borili, da bi izenačili. Imad El Kabbou je v 35. minuti z leve strani podal do Ismira Nadarevića, ki pa je slabo zadel žogo. Še lepšo priložnost so imeli domači tri minute kasneje, ko je po desni Andraž Borovnik poslal predložek v kazenski prostor. Vratar Tolmina je zgrešil žogo, ki je prišla do El Kabbouja, ta pa je z nekaj metrov zgrešil prazna vrata. Ob koncu polčasa je z razdalje poskusil še Domen Žur, gostujoči vratar pa je s skrajnimi močmi žogo odbil v kot.

Razočaranje Imada El Kabbouja po zapravljeni priložnosti za zadetek.

Tudi po premoru je bila Krka podjetnejša in je bolj pritiskala na vrata Tolmina, ki se je večinoma branil in čakal na protinapade. To se jim je obrestovalo v 61. minuti, ko je po odbiti žogi hitro na drugo stran igrišča potegnil Kalani Carrilho Dos Santos Almeida in še drugič premagala Čadeža.

Trener Krke Adnan Zildžović je nato naredil nekaj sprememb na igrišču. Iz igre je potegnil oba napadalca, Ricarda Fernandeza Betriuja in Ismira Nadarevića, namesto njiju pa iz obrambnih vrst v napad poslal precej višja Domna Žura in Verona Šaljo. Kot je po koncu tekme pojasnil Zildžović, so pričakovali veliko prekinitev. Z visokima igralcema v napadu pa bi bili ob predložkih v kazenski prostor še bolj nevarni.

Žur je v 82. minuti priboril enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Nik Kapun in znižal zaostanek na 1:2. Gostje so ob koncu tekme zaradi dveh rumenih kartonov ostali brez Rastka Marsenića, krkaši so se trudili izenačiti, vendar trdna obramba Tolmina ni popustila.

Nik Kapun je z enajstmetrovke znižal na 1:2.

»Edini dve naši napaki je nasprotnik kaznoval. Imeli so razpoloženega Almeido. Mi tako kot na prvi domači tekmi, tudi danes nismo izkoristili številne priložnosti. V nogometu je tako, da se ne igra za umetniški vtis, po njem smo prikazali več, temveč štejejo goli. Čestitke enim in drugim igralcem za dobro tekmo na tem igrišču, ki ne omogoča igranje pravega nogometa,« je po koncu tekme povedal Zildžović.

‹ nazaj