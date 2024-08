šport

FOTO: Krka v izdihljajih tekme do točke

10.8.2024 | 09:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so na uvodni tekmi nove sezone 2. SNL igrali neodločeno s Slovanom, novincem v ligi. Točko je Novomeščanom v zadnji sekundi priboril Veron Šalja, ki je se je najbolje znašel v gneči v kazenskem prostoru in zadel za končnih 1:1.

Krka in Slovan sta se razšla z delitvijo točk.

Krkaši so se nadejali, da pred domačimi navijači osvojijo vse tri točke. Že od začetka so pritisnili na vrata gostov in si v 2. minuti priborili prosti strel z roba kazenskega prostora. Nik Kapun je podal do Ismirja Nadarevića, ki je podaljšal do Ricarda Fernandeza Betriuja, ki je streljal z glavo, pri tem pa v roko zadel enega od Slovanovih branilcev. Kljub protestom domačih nogometašev, ki so zahtevali enajstmetrovko, je sodnik pustil nadaljevati igro, češ da je bila roka ob telesu.

Novomeščani so v 10. minuti znova zapretili. Hitri Nadarević je dobro sprejel podajo in z desne strani sprožil na gol, zadel pa vratnico. Prvi pa so se zadetka veselili gostje, ki so izpeljali akcijo po levi strani, od koder je sledil predložek na oddaljeno vratnico, tam pa je z glavo domačega vratarja Luko Čadeža premagal Tian Pantelić.

Veselje gostov, ki so zadeli iz edine prave priložnosti.

Krka si takšnega začetka sezone ni želela. Hitro je želela izenačiti, zato je še bolj pritiskala na nasprotnikova vrata. Po podaji Imada El Kabbouja z desne je v kazenskem prostoru gostov najvišje skočil Veron Šalja, a z glavo meril previsoko. V 29. minuti so imeli Novomeščani še eno priložnost za zadetek, Ricardo Fernandez Betriu je dobil uporabno žogo, s kakšnih desetih metrov pa je žogo poslal čez gol. Andorski napadalec je nekaj minut zatem prodrl po levi strani in prišel pred vratarja Slovana, namesto da bi streljal pa se je raje odločil za podajo do Nadarevića, a se ni izšlo.

Ricard Fernandez Betriu je takole sprožil, a streljal čez gol.

V drugem polčasu so imeli domači še naprej terensko premoč, ki pa je niso znali kronati z zadetkom. Trener Adnan Zildžović je poskušal z menjavami preobrniti potek srečanja, vendar je vse kazalo, da bo Slovan domov odnesel zmago. Nato pa so domači globoko v sodnikovem dodatku izvajali kot, slabo je posredoval vratar gostov, ki je izpustil žogo, najbolje pa se je v gneči znašel visoki branilec Veron Šalja, ki je zadel za veselje krkašev.

»Zaslužili smo si tole točko. Nasprotnik je povedel iz edine priložnosti, mi smo jih zapravili kopico. Fantje so pokazali karakter, verjeli do konca in popolnoma zasluženo izenačili. Ne glede na vse smo bili danes boljši nasprotnik, na koncu smo bili za to tudi nagrajeni,« je po koncu tekme dejal Zildžović.

Krka se bo v naslednjem krogu doma pomeril s Tolminom.

