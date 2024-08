dolenjska

Pediatrinja kaznovana, ker je delala preveč

17.8.2024 | 13:00 | Lidija Markelj

Novo mesto - Da je naše javno zdravstvo v hudi krizi, da je zdravnikov premalo in da mnogi bežijo med zasebnike ali v tujino, da so čakalne vrste bolnikov predolge itn., so dnevne novice, ob katerih se žal že skoraj nihče več ne zdrzne, zlasti ne odgovorni.

Zato se zdi primer zdravnice Mateje Predalič, dr. med., spec. pediatrije, zaposlene v Zdravstvenem domu (ZD) Črnomelj, ki se je poleg rednega dela pridno vključevala tudi v dežurstvo v novomeški bolnišnici in očitno delala preveč ter je zato tudi kaznovana in vpisana v evidenco storilcev prekrška, pravzaprav neverjeten. Sploh v času stavke zdravnikov, ko so ti v javnosti pogosto kar počez označeni za dvoživke, lenuhe, pohlepneže za denar itn., le za ljudi, ki jim je res do zdravja pacientov in bolnikov, ne. Pa so tudi takšni.

Mateja Predalič, dr. med., spec. pediatrije, je zaradi preveč dežuranja v SB Novo mesto vpisana v evidenco storilcev prekrška. (Foto: L. M.)

Pediatrija Mateja Predalič, ki je zdravnica že 26 let in je bila skoraj vso delovno dobo zaposlena na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto, zadnji dve leti pa dela v ZD Črnomelj, je razočarana nad sistemom.

Mateja Predalič, dr. med., spec. pediatrije, iz ZD Črnomelj se je poleg rednega dela pridno vključevala v dežurstvo v novomeški bolnišnici – Zdravstveni inšpektor jo je kaznoval in vpisana je v evidenco storilcev prekrška – Vsi pediatri bi morali dežurati, pa jih manj kot tretjina – Zakonske spremembe

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj