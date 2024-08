kronika

V prometni nesreči v Žlebiču umrl 49-letni motorist

17.8.2024 | 08:05 | R. N.

Včeraj okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Žlebič v občini Ribnica, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Po do zdaj znanih podatkih je motorist vozil iz smeri Ortneka proti Žlebiču, kjer je v ovinku padel in zdrsel na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v osebno vozilo, ki je pravilno peljalo nasproti. V trčenju je 49-letni motorist utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Preverjanje vseh okoliščin nesreče še poteka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: GE Ribnica

Gorelo nizko grmičevje in podrast

Ob 20.34 je ob ulici Brezje v Novem mestu gorelo nizko grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov, pa so v sporočili za javnost zapisali v novomeškem regijskem centru za obveščanje.

Odstranili sršenja gnezda

V Posavju pa so imeli včeraj precej dela s sršeni. Ob 17.59 so v Bukošku, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom iz dimnika stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.



Ob 18.36 so na Oštrcu, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki s tehničnim posegom iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 18.58 so na Sromljah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

