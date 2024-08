gospodarstvo

Na gradbišču odlagališča NSRAO začeli gradnjo jedrskih objektov

12.8.2024 | 12:00 | M. K.

Foto: arhiv ARAO

Krško - Po zaključenih infrastrukturnih ureditvah so na gradbišču nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem začeli z gradnjo jedrskih objektov, poroča Naš stik. Tako so že začeli gradnjo tako imenovane uvodnice, začasne armiranobetonske stene, ki bo vodilo izkopnemu stroju podpornega zidu odlagalnega silosa.

Strošek gradnje jedrskih objektov ocenjujejo na slabih 93 milijonov evrov, gradnja pa bo predvidoma trajala 42 mesecev. Dela naj bi zaključili v letu 2027, ko predvidevajo zaključek gradnje in začetek poskusnega obratovanja.

Dela opravlja konzorcij z vodilnim partnerjem Riko in partnerji Kolektor CPG, CGP Novo mesto in Kostak.

Do leta 2026 poleg izgradnje podpornega zidu odlagalnega silosa načrtujejo še gradnjo upravno-servisnega objekta, izkop odlagalnega silosa in izvedbo vseh betonskih del v okviru odlagalnega silosa, vključno s stopnišči. Načrtujejo tudi ureditev temeljev za začetek montaže hale odlagališča. Tehnološki objekt bodo gradili v letih 2025 in 2026, konec leta 2025 oz. v začetku leta 2026 pa predvidevajo začetek gradnje hale nad silosom in dobavo ter montažo portalnega dvigala.

Odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke bo pripovršinskega tipa s silosom, kamor bodo odlagali odpadke. Notranji premer silosa bo dobrih 27 metrov, globok bo 56 metrov. V njem bo prostora za 990 betonskih zabojnikov z odpadki, kar zadošča za celotno načrtovano proizvedeno količino radioaktivnih odpadkov v Sloveniji do konca obratovanja in razgradnje NEK, ter odpadke, ki nastajajo v industriji, medicini in raziskovalnih ustanovah, še dodaja Naš stik.

