šport

Janc v idealni postavi olimpijskih iger

12.8.2024 | 11:00 | STA; M. K.

Lille - Slovenski rokometni reprezentant, Sevničan Blaž Janc, je bil izbran v idealno postavo olimpijskega turnirja v Parizu in Lillu, je na družbenih omrežjih objavila Mednarodna rokometna zveza (IHF). Najkoristnejši igralec turnirja je postal Mathias Gidsel, ki je z Dansko osvojil zlato kolajno.

Blaž Janc (Foto: arhiv DL)

Sedemindvajsetletni Janc je na olimpijskih igrah s slovensko izbrano vrsto zasedel nehvaležno četrto mesto po današnjem porazu na tekmi za bron proti Španiji (22:23). Zlato kolajno je prejela Danska, ki je bila v finalu prepričljivo boljša od Nemčije (39:26).

Janc je na turnirju dosegel 43 zadetkov in bil s tem šesti strelec turnirja. Njegov rojak Aleks Vlah je bil s 56 goli drugi strelec turnirja, potem ko ga je po sijajni predstavi v finalu z 11 goli na vrhu razpredelnice prehitel Gidsel (62).

Petindvajsetletni danski zvezdnik, sicer član nemškega Füchse Berlina, je postal najkoristnejši igralec olimpijskega turnirja, v idealni postavi pa so se znašli trije njegovi rojaki. Najboljši levi zunanji je postal Simon Pytlick, mesto krožnega napadalca je pripadlo Lukasu Joergensenu, najboljši vratar turnirja pa je Niklas Landin.

Najboljše levo krilo je postal Španec Daniel Fernandez, mesto srednjega in desnega zunanjega pa sta v idealni postavi zasedla Nemca Juri Knorr in Renars Uščins.

Moški olimpijski turnir je potekal od 27. julija do danes, za najboljšimi pa so se od petega do 12. mesta zvrstile reprezentance Egipta, Norveške, Švedske in Francije, ki so izpadle v četrtfinalu, ter izbrane vrste Hrvaške, Madžarske, Japonske in Argentine, ki so tekmovanje končale v skupinskem delu.

V tem je Slovenija v skupini A zasedla drugo mesto za Nemčijo ter pred Španijo, Švedsko, Hrvaško in Japonsko.

‹ nazaj