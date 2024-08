dolenjska

Imeti žival, a zanjo tudi dobro skrbeti!

11.8.2024 | 13:00 | Besedilo in fotografije: Lidija Markelj

Šentjernej - Ljudje imajo vse več hišnih ljubljenčkov, za katere je treba dobro skrbeti, nemalokrat pa je potrebna tudi pomoč veterinarja. V šentjernejski dolini je to lažje, odkar od februarja deluje Veterinarska ambulanta KikiRiki, ki pa nudi skrb tudi za rejne živali na kmetijah.

Rok Potočar in Katarina Ponikvar: »Želiva biti nekakšna družinska veterinarja.«

Moči sta v skupnem projektu združila domačina, veterinarja Katarina Ponikvar in Rok Potočar iz Vrhpolja, ki sta se za samostojno podjetniško pot odločila po več kot desetletju dela drugod. Tako jima ne manjka izkušenj, še manj pa volje in entuziazma, zato delujeta kot odličen tandem: poslovno in zasebno. Kot se kaže v pol leta, sta v tem koncu Dolenjske več kot potrebna, veliko pa jima pomeni tudi, da sta v Šentjerneju lepo sprejeta.

»Najina filozofija je jasna: dobro poskrbeti za živali ter ob tem vzpostaviti in ohraniti pošten, pristen odnos tudi do lastnika. Cilj ni nekaj drago prodati, ampak povedati po resnici, kaj se da narediti z živaljo, kakšne izide je mogoče pričakovati ob nekem zdravljenju, posegu,« pripoveduje Katarina Ponikvar. Oba z Rokom sta svojemu poklicu res predana in ga jemljeta kot poslanstvo, za pomoč pri samostojni poti pa sta hvaležna staršem in prijateljem.

Domačina Katarina Ponikvar in Rok Potočar iz Veterinarske ambulante KikiRiki v Šentjerneju opozarjata na skrb za živali – Kako v vročini? – Premislek pred izbiro ljubljenčkov – Problematični nakupi psov iz tujine – Preveč brezdomnih muc – Načrti s konjsko reprodukcijo, ortopedijo ...

