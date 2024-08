kronika

Trčil v oporni zid

11.8.2024 | 08:20 | M. K.

Sinoči ob 20.48 je na Tomšičevi cesti na Senovem, občina Krško, osebno vozilo trčilo v oporni zid ob cesti in se ustavilo na cestišču. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Mina v gozdu

Včeraj ob 7.39 je pri naselju Vranoviči, občina Črnomelj, občan v gozdu našel minometno mino. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije odstranila in odpeljala v skladišče.

Gorelo pri Dobruški vasi

Pb 15.47 je pri Dobruški vasi pri Škocjanu gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

