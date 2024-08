kronika

FOTO: To so posledice prometne nesreče, ki je zaprla dolenjsko AC

10.8.2024 | 14:30 | M. K.

Foto: PGD Trebnje

V jutranjih urah je bila, kot smo poročali, zaradi prometne nesreče skoraj dve uri zaprta dolenjska avtocesta med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju.

Danes okoli 7.30 je na avtocesti Ivančna Gorica - Bič prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili in tovorno vozilo.

Kot so po intervenciji zapisali na straneh Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Trebnje, sta se v nesreči poškodovali dve osebi, ki sta bili prepeljani v nadaljnjo bolniško oskrbo.

Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulatorje in posuli iztekle tekočine. V času trajanja intervencije je bila avtocesta v smeri Novega mesta za ves promet zaprta.

‹ nazaj