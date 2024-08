novice

Na cestah že zastoji; promet po dolenjski AC po nesreči spet stekel

10.8.2024 | 08:50

Promet je marsikje po državi povečan, ponekod že nastajajo zastoji. Dolenjska avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju

Zastoji na dolenjski avtocesti po jutranji nesreči (Foto: FB PKD)

Promet je marsikje po državi povečan, ponekod že nastajajo zastoji. Med drugim so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na obeh straneh predora Karavanke in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, poroča prometnoinformacijski center.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg dva kilometra, proti Sloveniji pa pet kilometrov. Predor občasno zapirajo.

Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zamuda znaša 25 minut.

Približno dva kilometra dolg zastoj je tudi pred delovno zaporo med obema priključkom za Jesenice proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Brezovica proti Kopru

Dolenjska avtocesta zaprta med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju

Dolenjska avtocesta je med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je po vzporedni in regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center. Promet bo občasno potekal po enem pasu.

Dodano ob 10.00:



Promet po dolenjski avtocesti znova stekel

Promet po dolenjski avtocesti, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta skoraj dve uri, je znova stekel. Ostaja pa zaprt prehitevalni pas med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi povišane gostote prometa v enem od prometno bolj obremenjenih koncev tedna zastoji nastajajo tudi drugod po državi.

Zastoji nastajajo na avtocestah od Ljubljane proti Kopru, med Kosezami in Brezovico ter med priključkom Ljubljana center in Brezovico.

Kolona vozil se vije tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke nastaja zastoj, kolona vozil se trenutno vije šest kilometrov. Izvoz Jesenice vzhod, Lipce je odprt samo za lokalni promet proti Jesenicam in proti Kranjski Gori. Zastoj pred predorom Karavanke nastaja tudi v nasprotni smeri, proti Sloveniji, predor zaradi zastoja občasno zapirajo. Tudi pred delovno zaporo med obema priključkom za Jesenice proti Ljubljani nastaja večkilometrski zastoj.

Promet je zgoščen tudi na glavnih in regionalnih cestah Šmarje-Koper-Dragonja v obe smeri, Koper-Izola-Sečovlje pred koncem izolske obvoznice in pred Sečovljami proti Hrvaški. Zastoje na prometnoinformacijskem centru beležijo tudi na cestah Jesenice-Hrušica in Lesce-Bled ter na cesti Ljubljana-Brezovica.

STA

