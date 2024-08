šport

Klara Lukan 20. na 10.000 m

10.8.2024 | 08:15 | STA

Pariz - Slovenska atletinja Klara Lukan je v finalu teka na 10.000 m na olimpijskih igrah v Parizu osvojila 20. mesto (31:45,15). Zlato si je pritekla Kenijka Beatrice Chebet, svetovna rekorderka, ki je že zmagala na teh olimpijskih igrah na pol krajši razdalji.

Foto: arhiv; AZS

Srebro je z italijanskim rekordom osvojila Nadia Battocletti (30:43,35), ki je junija na domačem evropskem prvenstvu v Rimu zmagala tako na 5000 kot na 10.000 metrov.

Tretja je bila Nizozemka Sifan Hassan (30:44,12). Nizozemka etiopskih korenin je pred tremi leti na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila izjemen trojček medalj z dvema zlatima na 5000 in 10.000 m ter bron na 1500 m.

Triindvajsetletna Lukan je začela v skupini na repu, a za njo je bila nekaj časa tudi Hassan. Ko so tekmice malo pospešile med šestim in sedmim kilometrom, je izgubila stik z vodilno trinajsterico in tekla okrog 20. mesta ter tam ostala do cilja.

"Za OI je težko delati nek načrt, kajti konkurenca je na najvišji ravni, tako da se lahko zgodi karkoli. Težko je načrtovati nastop, sploh če nisi dominanten. Če bi se borila za medalje, bi seveda bilo drugače, saj bi lahko šla naprej, nadzorovala tek, se igrala s tempom, zdaj pa nisem imela te kontrole in sem se prepustila dirki in skušala najti pravi položaj. Tega pa je zahtevno najti, saj smo bile na začetku kar precej skupaj in je veliko prerivanja in spotikanja. Je bila pa to unikatna izkušnja," je dejala Lukan po svojem šele tretjem teku na 10.000 m.

Dodala je, da je čas zanjo soliden. "Ni slab čas, tudi zaradi tega, ker je bila to velika tekma in s počasnim začetkom. Zadovoljna sem, ni sicer osebni rekord," je pojasnila in poudarila, da je zadovoljna tudi s samo uvrstitvijo. O OI 2028 še ne razmišlja. "Mislim, da moraš iti sezono po sezono, saj se lahko do takrat zgodi marsikaj. Bo pa trener vse načrtoval, tako da se osredotočam le na čim boljši trening, regeneracijo in skrb za telo, da bo ostalo zdravo in da bom premikala svoje meje."

Lukan je v sedemčlanski slovenski atletski ekipi edina, ki je na teh olimpijskih igrah nastopila v dveh disciplinah, 2. avgusta se na 5000 metrov s časom 15:09,61 in skupno 22. izidom ni uvrstila v finale.

Šentjernejčanka je osebni rekord dosegla 19. maja na posebnem tekmovanju v Londonu s časom 31:13,18, državni rekord (31:06,63) pa je Helena Javornik dosegla z desetim mestom v finalu olimpijskih iger v Atenah leta 2004.

Za Lukan, ki pravi, da bo verjetno jeseni še tekmovala v tej sezoni, le da na krajših razdaljah, so to druge olimpijske igre, pred tremi leti je v japonski prestolnici odstopila. Pred slabima dvema mesecema je v Rimu na evropskem prvenstvu s petim mestom dosegla drugo najboljšo uvrstitev v slovenski reprezentanci za zlatom Kristjana Čeha v metu diska.

