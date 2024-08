kronika

FOTO: Gorelo v skladišču podjetja Dulc; padel z 2. nadstropja; z motorno žago po nogi

10.8.2024 | 18:25 | M. K.

Danes ob 14.03 je v Stranjah pri Škocjanu gorel skladiščni objekt podjetja Dulc, v katerem je bilo shranjenih več jeklenk različnih plinov. Požar so pogasili gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas, Zagrad, Šentjernej in Šmarjeta. Objekt je bil v požaru uničen.

Požar v Stranjah ...

... tudi od daleč (Obe fotografiji: FB PKD)

Padec z višine

Ob 13.33 je v kraju Arto, občina Sevnica, občan padel z drugega nadstropja večstanovanjske stavbe. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilu, varovali pristanek HNMP Maribor in pomagali pri prenosu le-tega v helikopter. Poškodovano osebo so prepeljali v UC Celje.

Po ponesrečenca je prišel helikopter. (Foto: PGD Sevnica

Poškodba z motorno žago



Ob 8.34 si je v naselju Orehovec, občina Kostanjevica na Krki, občan pri delu z motorno žago poškodoval nogo. Reševalci NMP Krško so nogo ustrezno imobilizirali in občana prepeljali v UC Brežice.

V stanovanje čez balkon

Ob 7.40 so na Bohoričevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom preko balkona vstopili v stanovanjski prostor in odprli zaklenjena vhodna vrata stanovanja.



Sršeni

Sinoči ob 19.51 so gasilci PGE Krško posredovali na Raki, kjer so s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

