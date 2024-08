družabno

Vse najboljše, Borut!

10.8.2024 | 10:40 | Renata Mikec

Novomeščan in prvi mož Kempo Arnis Federacije iz Novega mesta, Borut Kincl, je za rojstni dan doživel, kot je sam dejal, eno najlepših presenečenj v življenju. Njegova žena Tina Kincl je poskrbela, da ga je po treningu v klubski dvorani presenetil eden najboljših vokalov slovenske rock scene, Matjaž Jelen iz skupine Šank rock. Borut je namreč velik oboževalec te zasedbe že iz srednješolskih časov in tudi danes še vedno rad prisluhne glasbi teh velenjskih rokerjev. Večer je bil nabit s pozitivnim vzdušjem in glasnim prepevanjem vseh kempovcev. »Borut si je takšno darilo res zaslužil, saj je za njim zelo naporna sezona,« nam je povedala njegova žena Tina. Kot smo že pred časom pisali v naši rubriki, je že kar nekaj časa razpet med Novim mestom in Abu Dhabijem, kjer ustvarja uspešno zgodbo, povezano z borilnimi veščinami.

