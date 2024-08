posavje

V bolnišnici delna sprostitev obiskov

9.8.2024 | 13:30 | M. K.

Brežice - Kot smo poročali, tudi v brežiški bolnišnici zaradi vdora okužb s covidom velja začasna prepoved obiskov, ki pa so jo zdaj nekoliko omilili - od danes naprej velja le za negovalni oddelek, na internem oddelku 1 in 2 pa so obiski dovoljeni.

Obiski na negovalnem oddelku so možni le pri kritično bolnih pacientih po predhodnem dogovoru z oddelčnim zdravnikom.

SB Brežice z urgentnim centrom (Foto: arhiv DL; M. L.)

Obiskovalce prosijo, naj uporabljajo zaščitne maske in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo do pacientov, sicer pa je hkrati na obisku lahko le en obiskovalec (če je več kandidatov, naj se na obisku zvrstijo drug za drugim, svetujejo v bolnišnici).

Vhod za obiskovalce, ki bodo prišli na obisk k svojcem na negovalni oddelek na podlagi posebnega dogovora, je preko Urgentnega centra, kjer bo vse potrebno za odhod na oddelek uredil vratar, so še dodali v sporočilu za javnost.

